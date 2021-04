Timothy Ormezzano

La partita più lunga del campionato, cominciata con il rinvio del 4 ottobre e finita ieri allo Stadium, ha emesso il suo verdetto. La Juventus batte il Napoli con un 2-1 che le permette di superare l'Atalanta e assicurarsi il terzo posto in classifica. La vittoria riporta i bianconeri in piena zona Champions, con 3 punti in più del Napoli quinto che, dopo quattro vittorie consecutive, fa cilecca sul più bello. Vantaggio di Cristiano Ronaldo, raddoppio del ritrovato Dybala e gol della bandiera di Insigne. «Con questo spirito, con questa voglia di vincere non avremmo perso tutti quei punti per strada commenta Pirlo -. Avevamo bisogno di riprendere la nostra marcia».

Paratici prima della partita aveva votato la fiducia al tecnico: «Andrea sa gestire le pressioni con grande carattere. Se pensiamo ad Allegri? Ora pensiamo solo a fare il massimo. Il resto lascia il tempo che trova».

Funziona bene il 4-4-2 puro della Juve, con Cuadrado avanzato a centrocampo.

Pirlo ha rinunciato a un po' del suo calcio liquido per un modulo più scolastico. Passa una manciata di secondi e Cristiano Ronaldo fallisce un gol comodo comodo.

Poco dopo ci prova lo straripante Chiesa, ma Rrhamani ci mette una pezza. Saranno proprio loro due, Chiesa e Ronaldo, a confezionare l'1-0 al 13': affondo e assist del primo, dopo aver ubriacato di finte Hysaj, destro a incrociare del secondo.

Nel finale di tempo la partita si accende: Chiesa reclama un rigore evidente (Mariani dopo il check del Var dice no), Cuadrado e lo stesso Chiesa falliscono il raddoppio, Insigne sfiora il pari e Zielinski chiede inutilmente un penalty altrettanto evidente. La ripresa si apre con gli spari di Di Lorenzo e Insigne, ma l'ottimo Buffon, preferito all'ultimo a Szczesny, non si fa rubare la pensione.

Al 69' Pirlo getta nella mischia Dybala, che ci mette appena 4 minuti per fare capire, con un sinistro a fil di palo, quanto è mancato alla Signora negli ultimi 87 giorni di assenza forzata. «Paulo quest'anno non lo abbiamo praticamente mai avuto, ma fa la differenza - dirà Pirlo -. Se lo convincerò a restare? Ha ancora un anno di contratto, speriamo di tenerlo».

Finale arrembante del Napoli, che al 90' accorcia su rigore procurato da Osimhen (steso da Chiellini) e trasformato da Insigne. E in pieno recupero De Ligt mura un tentativo di Osimhen.

