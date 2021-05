Timothy Ormezzano

La panchina nel match clou contro il Bologna, l'esultanza piuttosto contenuta, un post di rabbia e orgoglio, la fuga in volo privato a Lisbona, per raggiungere la Nazionale portoghese in vista degli Europei. E un futuro ancora da decifrare. Alla Juventus tiene banco il caso-Ronaldo. La sua vistosa assenza al Dall'Ara ha fatto parlare. Scelta di comune accordo, hanno detto Paratici e Pirlo prima che la squadra, quasi liberata dalla sua Cristiano-dipendenza, sciorinasse un gioco più vario e corale. Dopo la qualificazione in Champions al fotofinish, CR7 ha pubblicato un suo primo piano in cui portando il dito alla bocca zittisce gufi e detrattori. Il pass per la Champions dovrebbe rafforzare la possibilità che Ronaldo resti a Torino per il quarto e ultimo anno di contratto, mentre in caso di Europa League avrebbe fatto armi e bagagli. L'ipotesi di un suo romantico ritorno al Manchester United resta sullo sfondo, per non parlare di una sua rentrée allo Sporting Lisbona come vorrebbe mamma Dolores.

A Cristiano l'ardua sentenza: anche se, va detto, l'entusiasmo dei primi anni pare essersi spento sia da parte sua che del club. La sua permanenza alla Juve sarebbe legata a doppio filo anche alla conferma o meno della dirigenza e del tecnico. Le prossime ore sono decisive: Pirlo è il più quotato nel toto-nomi, seguito nell'ordine da Allegri, Inzaghi, Zidane e Gattuso. Da decifrare anche il futuro di Dybala, che al pari di Bonucci ha postato dei messaggi pieni di orgoglio bianconero. La Juve è disposta a trattare il rinnovo del suo contratto in scadenza, ma l'ipotesi di una cessione dell'argentino, con ricca plusvalenza, non è comunque tramontata. Specialmente se resterà Ronaldo.

