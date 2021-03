Timothy Ormezzano

La missione della Juve di accedere ai quarti di Champions non va in Porto. Finisce 3-2, ma in virtù del 2-1 dell'andata al Do Dragao passano i lusitani dopo aver lottato per 120 minuti di cui ben 66 in dieci uomini. La Signora, tradita da Cristiano Ronaldo, mette così a bilancio l'ennesimo fallimento internazionale: cambiano i tecnici, ma non i risultati.

Se l'euroflop contro Ajax e Lione era costato il posto prima ad Allegri e poi a Sarri, la posizione di Pirlo ora è molto meno stabile. Apre Sergio Olivera su rigore, poi doppietta di un meraviglioso Chiesa e nei supplementari il gol-beffa dello stesso Sergio Oliveira e l'inutile 3-2 di Rabiot. Ai bianconeri resta la rabbia per due pali e due rigori reclamati, ma anche il rimpianto di aver fatto di tutto e di più per complicarsi la vita.

Il Porto fa paura in avvio, mentre la Juve si scopre piccola fino quasi a sparire. Al 6' Bonucci mura un gol di Taremi, che sul tap in scheggia l'incrocio. I lusitani difendono in sei e ripartono in massa.

Il gol arriva su rigore causato da un'entrata scriteriata di Demiral su Taremi e trasformato al 19' da Sergio Oliveira, che poi sfiora anche il bis.

La sceneggiatura sterza nella ripresa. Al 49' il pareggio di Chiesa, con uno splendido tiro all'incrocio su assist di un Cristiano Ronaldo fin lì assente. Poi la follia di Taremi, che al 54' in 104 secondi si becca due ammonizioni. Lo show di Chiesa prosegue con un palo colpito da due passi e una zuccata su cross di Cuadrado che vale il 2-1.

Al 75' Pirlo richiama in panchina un claudicante Bonucci, che non prende affatto bene il cambio.

Cristiano Ronaldo litiga con se stesso e con il gol, confermandosi il peggiore in campo. Paratici prende tempo sul fronte del rinnovo di CR7: «C'è ancora un anno di contratto, non è una questione all'ordine del giorno». Poi nega interesse per Messi («è un'idea veramente improbabile») ed esalta Chiesa, uno che «ha il carattere da Juve». Nel finale dei tempi regolamentari l'ex viola sfiora il tris. Poi, in pieno recupero, Morata segna ma in fuorigioco e Cuadrado timbra una clamorosa traversa.

Emozionanti anche i supplementari, con Marega subito pericoloso, Alex Sandro che schiva due ammonizioni abbastanza solari e CR7 che invoca un rigore. Al 115' la punizione vincente di Sergio Oliveira, con la complicità di Ronaldo (si gira in barriera, finendo per aprire la linea). La rete al 117' di Rabiot restituisce un filo di speranza, prima che il sipario cali sull'ultima figuraccia internazionale di Madama.

