Timothy Ormezzano

La Juventus vuole ritrovare se stessa e la vittoria nella serata che assegna il primo titolo della stagione. Pirlo insegue la quarta Supercoppa personale, la prima da allenatore, stasera al Mapei di Reggio Emilia contro il Napoli (arbitro Valeri di Roma).

C'è da riattaccare la spina dopo il blackout in casa dell'Inter. «Questa partita arriva al momento giusto, dopo una brutta sconfitta - dice Pirlo -. Mi spiace per i giocatori attaccati dalla critica dopo il ko di Milano: piuttosto attaccate me». Poi, sulla voglia di rivalsa: «Avremo un altro atteggiamento, vogliamo dimostrare di non essere quelli che hanno perso a Milano. Qualche sbandamento ci può stare, ma l'ambizione rimane è la stessa di sempre».

Andrea ritrova l'amico Gennaro, compagno di tanti successi in rossonero: «La Supercoppa è più importante di tutto. Si gioca Juve-Napoli, non Pirlo contro Gattuso».

L'emergenza tormenta la difesa bianconera: tre big alle prese con il Covid (Cuadrado, Alex Sandro e De Ligt) e Demiral bloccato da un fastidio muscolare. Chiellini, alla terza partita nel breve giro di una settimana, duetterà con Bonucci davanti a Szczesny, con Danilo e Bernardeschi sulle fasce. A centrocampo ci saranno Arthur e Bentancur, con Chiesa e McKennie in corsia. Davanti largo a Kulusevski (e non Morata) in coppia con Cristiano Ronaldo, ultimamente sotto i suoi standard abituali. Cercasi gol disperatamente, dopo le ultime due uscite a secco contro il Genoa in Coppa Italia e l'Inter: un evento che per CR7, in questa stagione da 19 reti in 19 partite, non si era ancora verificato.

La trasferta in Emilia torna utile alla Juve per trattare Scamacca con il Sassuolo. C'è l'accordo sulla valutazione da 22 milioni, manca l'intesa sulla formula, con i neroverdi che spingono per il prestito con obbligo di riscatto.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA