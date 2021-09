Timothy Ormezzano

La Juventus rischia di colare a picco, al Picco, contro un ottimo Spezia. Poi vince in rimonta (2-3) la sua sfida salvezza, Allegri dixit, lottando come una provinciale. Apre Kean, risponde lo Spezia con Gyasi e Antiste, decidono i discussi Chiesa e De Ligt, 145 milioni in due, esclusi da Allegri dall'undici anti-Milan tra i mugugni dei tifosi. Quei bravi ragazzi.

La linea verde dei bianconeri porta a casa la prima vittoria in campionato: i bomber di giornata hanno 66 anni in tre e l'undici iniziale aveva un'età media di 3 anni in meno rispetto a a domenica scorsa. «Le campane suonavano a morto, non si poteva molto scherzare», dice Allegri parlando di certi gol sbagliati da McKennie. E ancora, allargando l'analisi: «Abbiamo vinto una partita di sofferenza, così non pensiamo di essere diventati bravi. La fortuna ci ha ridato qualcosa che prima ci aveva tolto. Lo Spezia ha fatto bene e per noi non era facile giocare liberi di testa. Ora serve la prima vittoria in casa, domenica contro la Samp». Lo Spezia ha più voglia, più intensità. I primi fantasmi li esorcizza Kean, a segno al 28' con un fendente dal limite 893 giorni dopo l'ultimo squillo in bianconero.

Cinque minuti dopo arriva il pari di Gyasi: gran tiro da posizione defilata ed esultanza alla CR7. Dybala si accende tardi, Chiesa va a corrente alternata.

Nella ripresa ti aspetti una Juve ferita, arrembante. E invece è lo Spezia a completare la rimonta con un tiro al 49' di Antiste sporcato quanto basta da Bonucci. Poi, in un minuto, il momento da sliding doors: si passa dal 3-1 di Antiste sventato quasi sulla linea da Locatelli al 2-2 realizzato al 66' da Chiesa, di forza, in mischia.

Ecco la cazzimma che Allegri chiede ai suoi più o meno giovani. La Juve completa la rimonta al 72' con un destro di De Ligt, un altro che aveva bisogno di togliersi un po' di polvere e di dubbi di dosso.

A proposito di riscatti personali, nel finale il vituperato Szczesny salva la porta juventina. «Avevamo iniziato la ripresa molto male, poi abbiamo vinto di carattere - conclude De Ligt, commentando una vittoria che restituisce un briciolo di buonumore e autostima -. Avere due punti dopo quattro giornate non era da Juve. Ora dobbiamo inaugurare un nuovo ciclo».

