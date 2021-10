Timothy Ormezzano

La Juventus non ha ritrovato solo le vittorie e la solidità difensiva, come dimostrano quattro 1-0 consecutivi. Ha anche scoperto di avere un organico profondo, grazie ai suoi gregari alla riscossa. Tre su tutti: Kulusevski, De Sciglio e McKennie. Il primo è uscito dall'anonimato - una sola presenza stagionale tra i titolari - sbancando San Pietroburgo con un gol nel finale. Kulusevski è ancora molto lontano dal rendimento dei tempi di Parma, ma si è finalmente sbloccato e prenota un posto nelle rotazioni sugli esterni o in attacco.

Allegri intanto si coccola il suo pupillo De Sciglio, due assist nelle ultime due vittorie contro Zenit e Roma. I terzini sudamericani hanno un valido vice in grado di giocare sia a destra che a sinistra. La stagione a Lione ha fatto molto bene a De Sciglio, che ora spera di rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2022.

Ma la Champions ha restituito anche il miglior McKennie, tornato finalmente sugli standard frequentati l'anno scorso: il texano può di nuovo diventare l'uomo in più della Juve. Intanto, a proposito di ritorni, si avvicina il momento della verità per Dybala, che corre contro il tempo per non perdersi il derby d'Italia di domenica al Meazza nerazzurro. Allegri confermerà comunque in attacco Chiesa e Morata, con Cuadrado e Bernardeschi esterni d'assalto.

Qualcosa cambierà in difesa, con i ritorni di Danilo e Chiellini. Quest'ultimo si è tolto un sassolino dalla scarpa, commentando l'addio last minute di Cristiano Ronaldo: «Sarebbe stato meglio fosse andato via prima del 28 agosto, per prepararci meglio alla sua mancanza -ha detto Chiellini a Dazn -. È stato uno choc pagato in termini di punti nelle prime partite». Persa la superstar, la Juve ha almeno ritrovato un buon esercito di gregari.

