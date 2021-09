Timothy Ormezzano

La Juventus è un puzzle da ricostruire in fretta. Con il morale un po' a pezzi, dopo aver racimolato un solo punto nelle prime due giornate. E con tante tessere sparpagliate, a poche ore dal fondamentale e insidioso anticipo di domani (ore 18) in casa del Napoli. Allegri punterà sul blocco italiano e proverà a recuperare alcuni dei suoi sudamericani. Chiesa, invece, non ha del tutto smaltito il problema al flessore accusato in Nazionale e non sarà convocato. La Juve non ha voluto correre rischi anche perché dietro l'angolo c'è la prima uscita di Champions di martedì in casa del Malmoe. Quanto alla pattuglia sudamericana chi ha più chance di giocare è sicuramente Cuadrado, che oggi dovrebbe arrivare a bordo di un volo speciale con il suo connazionale colombiano Ospina (subito reclutato da Spalletti, visto l'infortunio di Meret). Praticamente impossibili i recuperi in extremis di Alex Sandro e Danilo, attesi in Italia poche ore prima del fischio di inizio. Da valutare Bentancur, uscito acciaccato dai primi due impegni con l'Uruguay. Qualche chance di farcela a rispondere presente alla chiamata del big match infine per Dybala. Con buona pace del jet lag, la Joya avrebbe infatti dato ad Allegri la sua disponibilità a scendere in campo in una partita che può riportare la Juve in corsa oppure farla sprofondare a -8 dal Napoli. Allo stato attuale dell'arte, i bianconeri dovrebbero schierarsi con un 4-4-2 che per metà parla italiano: Szczesny tra i pali, Chiellini e De Ligt scortati da Cuadrado e De Sciglio in difesa, con Locatelli e Rabiot in mediana, Kulusevski e Bernardeschi sulle fasce e in attacco Morata probabilmente in coppia con Kean. Quest'ultimo è reduce dalla brillante prova di mercoledì in azzurro, con la doppietta rifilata alla Lituania. La punta classe 2000 ha un compito non semplice, visto che calpesta le zolle liberate da un certo Cristiano Ronaldo, con però la consegna di arretrare alla Mandzukic per dare sostegno alla fase difensiva. I bianconeri hanno scommesso molto sul figliol prodigo, rientrato alla base in prestito biennale dall'Everton per 7 milioni, con riscatto da 28 milioni più 3 di bonus. Il tempo delle balotellate sembra finito, per Kean, chiamato a dare una grossa mano a Madama.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA