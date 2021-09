Timothy Ormezzano

La Juventus è in crisi nera e con i nervi a fior di pelle. Il pareggio di domenica contro il Milan ha provocato diverse tensioni tra i bianconeri. A detta del Corriere Torino nello spogliatoio dello Stadium ci sarebbero stati alcuni bisticci, scaturiti dal momento di grande frustrazione. Tra i più accesi Szczesny, che se la sarebbe presa con Rabiot, colpevole di non aver mantenuto le consegne impartite dal portiere polacco sul corner (regalato proprio dal francese) che ha portato al gol di Rebic.

Erano addirittura 60 anni che la Juve non vinceva nemmeno una delle prime quattro giornate. Un'era geologica. Dybala prova a tenere la barra dritta: «Nei momenti difficili non c'è altro da fare che stare insieme e fare squadra. Lo abbiamo fatto in passato e possiamo farlo di nuovo adesso!». Ma più di qualche messaggio motivazionale sui social, Allegri avrebbe bisogno di un leader in grado di guidare il gioco e la squadra come erano Pirlo e Pjanic. Di fatto, gli innesti di Locatelli e Kean non bastano: questa Juve è troppo simile a quella che l'anno scorso ha acciuffato a fatica e al fotofinish il quarto posto, ma priva di un uomo da 30 gol stagionali come Cristiano Ronaldo.

Mica poco. Allegri sta inoltre dimostrando di avere pochissima fiducia nella meglio gioventù bianconera, quasi emarginata alla periferia della squadra titolare. Fanno parecchio discutere le esclusioni di De Ligt e di Chiesa, due giocatori costati rispettivamente la bellezza di 85,5 e 60 milioni. I due secondi il tecnico non non sarebbero all'altezza della situazione come Kulusevski, costato 44 milioni e impiegato una sola volta tra i titolari (come Chiesa). E pazienza se l'olandese nel 2018-19, da capitano 19enne dell'Ajax, è stato il miglior difensore della Champions, mentre l'ex viola è stato uno dei gioielli più brillanti dell'Italia campione d'Europa.

Le parole di Allegri sul peso della del pallone che alla Juve è differente erano perlopiù rivolte a Chiesa, mentre alla vigilia del match contro il Milan, rispondendo a una domanda su De Ligt, il tecnico aveva detto che «all'arrivo a Torino qualcuno lo aveva descritto come futuro Pallone d'Oro, ma ci vuole calma, la maglia della Juve pesa». Poco ma sicuro, dopo la partenza-choc della Signora sarà tutto ancora più pesante.

Al terzultimo posto in classifica, i bianconeri sono obbligati a fare bottino pieno domani in casa dello Spezia per non essere costretti a modificare gli obiettivi già alla fine di settembre.

