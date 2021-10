Timothy Ormezzano

La Juventus è attesa da un trittico molto impegnativo e importante contro Roma, Zenit e Inter, da affrontare con diverse incognite. Oggi riprenderanno i lavori alla Continassa, con i sei azzurri di rientro dalla Nazionale e Kulusevski. Domenica sera allo Stadium contro i giallorossi di Mourinho mancherà Rabiot, positivo al Covid. Il suo sostituto naturale sarebbe McKennie, che ha però saltato l'amichevole Stati Uniti-Panama per un risentimento muscolare. Probabile dunque un ritorno di Bernardeschi al mestiere di esterno sinistro, in una mediana completata da Locatelli, Bentancur e Cuadrado. Difficilmente Allegri lancerà dal primo minuto tutti i suoi sudamericani, che si presenteranno alla Continassa soltanto sabato, alla vigilia del big match. Da decifrare anche l'assetto dell'attacco. Dybala dovrebbe recuperare, ma non giocherà più di uno spezzone, mentre Morata proverà a rispondere presente per la Champions o più probabilmente per il derby d'Italia. Non resta dunque che puntare su Chiesa, benché sia stato piuttosto spremuto dalla Nazionale. Per l'altro posto c'è Kean oppure Kulusevski, due che non hanno sin qui ancora convinto.



