Timothy Ormezzano

La Juventus deve fare a meno anche di Bentancur, a poche ore da una partita doppia. Domani allo Stadium arriva la Lazio (ore 20.45, arbitra Massa), martedì il Porto. C'è da provare a riprendere il treno-scudetto e da evitare di bissare il flop dell'anno scorso agli ottavi di Champions.

Mica poco. Bentancur, ieri risultato positivo al Covid 19, è asintomatico e in isolamento. La Juve «rimane in contatto con le Autorità Sanitarie in attuazione dei protocolli previsti per consentire le attività di allenamento e di gara della squadra». Quello del centrocampista uruguaiano è il nono caso di positività tra i calciatori juventini dalla scorsa stagione.

Insomma, continua a piovere sul bagnato per una squadra già alle prese con una situazione di emergenza. Bonucci e Cuadrado questa mattina sosterranno un test decisivo per la sfida contro la Lazio. I segnali più positivi arrivano dal colombiano, uno degli elementi più impattanti nella stagione bianconera. De Ligt, Chiellini e Arthur sperano di tornare abili e arruolabili per il match di martedì contro il Porto. Tempi un po' più lunghi per Dybala, oggetto di nuovi controlli al ginocchio presso il dottor Fink a Innsbruck. La Joya sarebbe atteso da un'altra settimana di terapie, dopodiché si capirà meglio quando tornerà a disposizione.

Insomma, altri straordinari in arrivo per lo stacanovista Cristiano Ronaldo, che ha nella Lazio uno dei suoi bersagli preferiti: il portoghese ha infatti segnato cinque reti in appena sei incroci tra tutte le competizioni, con una doppietta nell'ultima sfida andata in scena allo Stadium. Agganciato Pelè a quota 767 gol, CR7 si trova ora a 5 lunghezze da Romario, dopodiché davanti resterà soltanto il primatista Bican a quota 805 reti in carriera. A fine mese CR7 non andrà in Portogallo, ma sarà la sua Nazionale a raggiungerlo a Torino: la sfida contro l'Azerbaigian, causa Covid, si giocherà allo Stadium.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Marzo 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA