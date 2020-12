Timothy Ormezzano

La Juventus analizza il suo martedì da incubo, in cui tra la sentenza del Collegio di garanzia in merito alla sfida da rigiocare contro il Napoli e il verdetto del turno infrasettimanale allo Stadium è scesa a 24 punti anziché salire a quota 30.

E sulla Signora pende la spada di Damocle per la vicenda Suarez, che potrebbe comportare un'ammenda con diffida o una penalizzazione in classifica.

Il pesante ko contro la Fiorentina è frutto di decisioni arbitrali errate (La Penna), scelte tecniche sbagliate (Pirlo) e prestazioni individuali imbarazzanti. Pesano il rosso a Cuadrado e l'autogol di Alex Sandro, certo, ma anche la prova horror di Bonucci, che ha toppato su tutti i tre gol viola.

Non nuovo a finire nel mirino dei suoi stessi tifosi, il centrale che alla ripresa dovrà fare i conti con la concorrenza di Chiellini e Demiral ha fatto mea culpa sui social: «La più brutta Juve di questa prima parte di stagione. Chiedo scusa ai tifosi a nome mio, in primis. Non c'è nulla da aggiungere». Ma questa Juve è ancora più brutta se paragonata alle edizioni precedenti. Pirlo, che contro la Fiorentina ha palesemente sbagliato le sostituzioni, dopo 13 partite di campionato ha addirittura 11 punti in meno del criticatissimo Sarri. Sotto la presidenza Agnelli avevano fatto peggio solo la squadra di Del Neri (23 punti) e quella di Allegri (21) a cui poi però riuscì la rimonta fino al tricolore.

A bacchettare la Signora ci ha pensato Cristiano Ronaldo, parlando di una «prestazione scadente» che ha portato «un risultato tutt'altro che accettabile». E ancora: «Dobbiamo dare di più. Siamo la Juventus, non possiamo accettare niente di meno che l'eccellenza in campo». Poi, con orgoglio e fede: «Spero che la pausa ci aiuti a tornare più forti e uniti che mai - ha aggiunto CR7 -, la stagione è lontana dall'essere finita. Ancora una volta, alla fine festeggeremo con i nostri tifosi. Abbiate fiducia nella squadra così come noi ci fidiamo di voi. Ce la faremo».

L'attenzione si sposta ora sul mercato di riparazione. Il sogno (quasi proibito) resta Pogba, che vorrebbe anticipare l'addio al Manchester United previsto per il 2022. La speranza è di ottenere il Polpo in prestito con riscatto da versare in estate. In attacco, infine, si cerca un vice-Morata. I nomi più in voga sono quelli di Milik, Giroud, Scamacca e Llorente. A gennaio, poi, nuova puntata della telenovela sul rinnovo di Dybala. Il suo agente, Jorge Antun, è atteso a Torino per trovare un accordo al momento complesso.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA