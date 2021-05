Timothy Ormezzano

La Juve vuole riavere Fede. Per la volata Champions sarà fondamentale ritrovare la spinta unica di Chiesa, il bianconero che con Cristiano Ronaldo ha lasciato maggiormente il segno positivo su questa deludente stagione. La speranza di Pirlo è di recuperare l'ex viola dal primo minuto per il big match di domenica contro il Milan, uno scontro diretto che ha quasi il sapore di un dentro o fuori dall'Europa che conta. Chiesa, indisponibile da tre partite per un'elongazione alla coscia sinistra subita contro l'Atalanta, sembrava vicino al rientro già per la trasferta di Udine.

Ma la Juve ha preferito non rischiare, in modo da averlo per il rush finale di una stagione che la vedrà in campo cinque volte in quattordici giorni, tra campionato e finale di Coppa Italia.

Dal Milan al Milan. La speranza è che Chiesa oltre a rispondere presente dal primo minuto possa ripetere le magie dell'andata, quando punì i rossoneri con due bellissimi gol. Era il 6 gennaio, mese in cui il figlio d'arte segnò ben 5 reti prima dei 3 gol rifilati tra andata e ritorno al Porto in Champions League. Ai 12 centri in bianconero, Chiesa ha saputo aggiungere la bellezza di 10 assist. Ma la Juve ha più che mai bisogno anche della sua intensità, della sua fame, del suo atteggiamento da Juve.

Intanto la sfida tra bianconeri e rossoneri si gioca sul mercato. La Signora, da sempre attenta ai giocatori in scadenza, è pronta a sedurre Donnarumma con un ingaggio da circa 10 milioni annui e una ricchissima commissione per l'agente Raiola. Di fatto, però, le ultime indiscrezioni danno Gigio più vicino al rinnovo con il Milan, specie se i rossoneri otterranno un pass per la prossima Champions. Raiola è anche l'agente di due giocatori che possono scambiarsi la maglia, Bernardeschi e Romagnoli, che passando da Torino a Milano e viceversa ritroverebbero nuovi stimoli e opportunità. Sullo sfondo c'è anche De Paul, ma in questo caso Juve e Milan dovranno tenere d'occhio anche l'Inter.

