La Juve va sotto e si rialza due volte, la seconda in dieci. Il 2-2 in casa della Roma è griffato dalle doppiette di Veretout e Cristiano Ronaldo. Risultato sicuramente più indigesto per i giallorossi, che accarezzano due volte la vittoria, falliscono il colpo del ko e scheggiano un palo con il mancato ex Dzeko.

Il cantiere bianconero è aperto: «Abbiamo fatto un passo indietro rispetto alla sfida contro la Samp, ma siamo in costruzione - spiega Pirlo -. Contro questa Roma solida sapevamo di andare incontro a qualche difficoltà». I bianconeri soffrono per un'ora. Manca un po' di qualità (aspettando gli innesti di Arthur e Dybala), ma non il carattere. Serve inevitabilmente tempo per vedere la squadra di Pirlo, promosso a pieni voti da CR7: «Ora si lavora sorridendo e questo è importante - dice il portoghese -. Alla fine dei conti questo è un punto importante per noi. Abbiamo un un bel futuro davanti a noi».

Pirlo lancia subito Morata al fianco di CR7 e piazza Cuadrado a sinistra e Kulusevski a destra del 3-4-1-2. Ai bianconeri formato tutti avanti mancano equilibrio e collante.

Fonseca vara un tridente over 30, con Pedro e Mkhitaryan dietro a Dzeko. Così Paratici sul bosniaco: «Si parla più del suo mancato approdo che dell'arrivo di Morata, che avevamo sondato già prima di provare a prendere Dzeko». A proposito di mercato, nei prossimi giorni la Juve tenterà l'affondo per Chiesa. Paratici respinge quindi ogni addebito sul caso-Suarez: «Nessuna leggerezza, abbiamo agito nella totale trasparenza e rispetto delle regole».

Nel primo tempo la Juve produce un solo tiro in porta. Un aiutino in cuffia segnala a Di Bello un macroscopico mani di Rabiot in area su tiro di Veretout, che realizza il rigore. Un'altra sbracciata, questa volta di Pellegrini, consegna a Cristiano Ronaldo il penalty dell'1-1. Prima dell'intervallo la frittata della Juve, che subisce un contropiede coast to coast finalizzato dall'ottimo Veretout su assist di Mkhitaryan. Morata c'è ma non si vede, così Pirlo lo cambia con Douglas Costa. A complicare i piani ci pensa Rabiot, che al 62' lascia i suoi in dieci. La Roma sente odore di sangue ma non affonda il colpo con Dzeko, che fallisce un paio di occasioni per chiudere il match.

Gol mancato, gol subito: assist di Danilo per CR7 che al 70' prende l'ascensore e incorna il 2-2 finale. Ronaldo c'è, sempre e comunque, la Juventus non ancora.

