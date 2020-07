Timothy Ormezzano

La Juve ha fretta di riattaccare la spina, dopo il clamoroso blackout contro il Milan. Non era il risultato che volevamo, ma testa alta e continuiamo a lavorare, ordina Cristiano Ronaldo. I bianconeri sono grandi con le piccole ma piccoli con le grandi. Dopo il lockdown hanno dato buca in tutti i big match: pareggio scialbo nella semifinale di Coppa Italia contro il Milan, ko ai rigori nella finale contro il Napoli e terribile sbandata contro i rossoneri in campionato. Non il massimo, visto che sabato allo Stadium arriva la temibile Atalanta.

Sarri salva il salvabile di Milan-Juve, ovvero i primi 60 minuti di livello mondiale, rifiutandosi di analizzare il tonfo del Meazza e di psicanalizzare il complesso della Signora contro le big. Di fatto, la difesa finisce alla sbarra. L'assenza dello squalificato De Ligt si è avvertita tanto, troppo. Bonucci è andato in tilt. E ora ha fretta di resettare: Non c'è tempo di guardare indietro. Recuperiamo e pensiamo alla prossima. Rugani ha confermato i suoi limiti e al ciapanò si è unito il rientrante Alex Sandro. Il muro bianconero ha bisogno di De Ligt e del recuperato Chiellini. Perché gli attacchi vendono i biglietti, ma le difese vincono le partite. E gli scudetti.

Giovedì 9 Luglio 2020

