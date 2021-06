Timothy Ormezzano

La Juve ha cambiato strategia. È finita la corsa sfrenata alle plusvalenze. Oggi si chiude il bilancio semestrale e le uniche cessioni fatte sin qui sono in prestito gratuito, come quella di Douglas Costa al Gremio. Il piatto piange. Ma l'aumento di capitale di 350-400 milioni previsto in autunno permetterà alla Juve di dare respiro alle casse in un momento in cui vendere è molto complicato.

Euro 2020 non ha soltanto rallentato le trattative, ma ha svalutato due bianconeri in vetrina come Ramsey e Demiral, assai deludenti con le rispettive Nazionali. Il gallese ha fatto sapere di non volersi muovere da Torino, dove incassa 7 milioni netti a stagione. Il turco vuole invece cambiare aria, ma la sua maxi-valutazione da 40 milioni sta scoraggiando i club inglesi (Everton e Leicester) e italiani (Atalanta e Roma) interessati. Euroflop anche per Szczesny e De Ligt, loro invece incedibili: il portiere polacco ha chiuso con un autogol e una eliminazione ai gironi, il centrale olandese con una pioggia di critiche, comprese quelle di Van Basten, e l'espulsione che è probabilmente costata alla sua Nazionale la sconfitta agli ottavi contro la Repubblica Ceca.

«Mi sento male, abbiamo perso per colpa mia», ha detto De Ligt. Ad Allegri il compito di restituire valore ai gioielli della Signora.

