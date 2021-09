Timothy Ormezzano

La falsa partenza in campionato e il mercato all'insegna dell'austerity hanno creato un certo malcontento nella tifoseria della Juventus. Sui cancelli dello Stadium sono comparsi due striscioni di contestazione: «Squadra distrutta e uno stadio salotto, Agnelli e Pairetto disastro perfetto».

Per ritrovare serenità e autostima, e per accorciare sul gruppetto di testa subito volato a +5, la Juve non dovrà sbagliare gli esami di riparazione. Alla ripresa dopo la sosta per le nazionali arrivano 7 impegni nel breve giro di 21 giorni. Con un pieno di big match. Sabato 11 settembre lo scontro diretto in casa del Napoli, con vendita dei biglietti momentaneamente sospesa per indicazioni dell'Osservatorio.

Quasi sicuramente Allegri al Maradona non potrà contare su ben cinque sudamericani che non rientreranno a Torino prima del pomeriggio di venerdì prossimo: Alex Sandro, Danilo, Bentancur, Cuadrado e Dybala. A seguire l'esordio in Champions sul campo del Malmö e la partitissima allo Stadium con il Milan.

Il filotto si chiuderà con Juve-Chelsea e con il derby in casa del Toro di sabato 2 ottobre. Dybala sarà chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle, assolvendo al compito di leader dato dalla fascia di capitano e dall'investitura di Allegri. Ma sarà soprattutto il tecnico a dover tirare fuori la Juve dalle secche di una mini-crisi. Psicanalizzando i suoi e intanto confezionando, con abilità sartoriale, il giusto vestito tattico alla squadra. C'è una difesa da rendere più impermeabile (troppi i 3 gol subìti contro Udinese ed Empoli) e un attacco da riportare agli antichi fasti vissuti con CR7 in quello che è il primo anno dell'era d.C (dopo Cristiano).

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA