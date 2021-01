Timothy Ormezzano

La Coppa Italia è una discreta seccatura, per una Juventus decimata dagli infortuni e distratta dal big match di domenica in casa dell'Inter. «All'inizio sembra che non interessi a nessuno, ma poi a tutti piace arrivare fino in fondo», dice Pirlo, che stasera (ore 20.45, arbitro Chiffi di Padova, diretta tv su Rai Uno) contro il Genoa allo Stadium dovrà fare a meno di sei giocatori indisponibili. È il caso di Cuadrado, Alex Sandro, De Ligt, Dybala, McKennie e Chiesa, gli ultimi due però recuperabili per il derby d'Italia.

In campo una formazione più italiana del solito. «Rientrerà Chiellini - annuncia Pirlo -. E in porta ci sarà Buffon». Il ritorno dal primo minuto di Chiellini, probabilmente in coppia con il baby Dragusin, è un'ottima notizia visto il ko di De Ligt e la necessità di Bonucci di tirare il fiato. Il centrale toscano, ultima da titolare il 4 novembre, ha una voglia matta di girare pagina, dopo un 2020 in cui è rimasto più in infermeria che in campo (393 minuti complessivi). La linea azzurra proseguirà con Bernardeschi, appena 3 partite stagionali da titolare: in media nelle sue ultime 10 uscite l'ex viola è stato impiegato per soli 16 minuti a match. Ma parleranno italiano anche due Under 23 candidati a giocare dal primo minuto come Frabotta e Portanova. In attacco invece Morata e Kulusevski dovrebbero dare un po' di riposo a Cristiano Ronaldo.

Pirlo ha poche scelte ma un buon carico di fiducia, grazie al tris di vittorie in campionato: «Dopo il ko contro la Fiorentina ci siamo ricompattati, con grande forza mentale. Il Genoa di Ballardini è più aggressivo rispetto a quello di prima. Sarà una sfida difficile e combattuta, ma ci siamo preparati al meglio».

La Zebra e il Grifone giocano anche sul mercato. Portanova ha sostenuto le visite mediche per i rossoblù, Rovella ha fatto lo stesso per i bianconeri che si assicureranno per una decina di milioni il centrocampista, comunque destinato a restare in prestito al Genoa.

A sentire il Sassuolo, anche l'altro obiettivo bianconero Scamacca non si sposterà dalla Liguria: «Abbiamo ricevuto varie richieste ma non c'è nulla di avviato - così l'ad neroverde Carnevali -. Credo che Scamacca resterà un calciatore del Sassuolo in prestito al Genoa». La Juve allora batte altre piste, comprese quelle per Milik e Pellè.

