Timothy Ormezzano

La Champions sotto l'albero di Natale. Dybala non ha dubbi, vuole la coppa dalle grandi orecchie, la dolce ossessione della Juventus.

Lo dice rispondendo alle domande dei suoi tifosi più giovani, i Junior Reporter bianconeri: «Cosa vorrei da Babbo Natale? La Champions sarebbe il regalo più bello. Ma vorrei vincere anche il Mondiale con l'Argentina». Poi, scherzando ma non troppo: «Per recuperare punti in classifica invece servirà un miracolo, speriamo bene».

La Joya ha un affaticamento muscolare che dovrebbe cancellarlo dall'anticipo di sabato a Bologna. Allegri si accontenterebbe di riaverlo martedì allo Stadium contro il Cagliari. Intanto dallo scorso weekend l'agente Antun è a Torino: entro Natale è attesa l'ufficializzazione del rinnovo fino al 2026 del contratto di Dybala, con ingaggio da 10 milioni annui premi inclusi. L'argentino intanto si dice fedele alla causa bianconera: «La maglia numero 10 pesa tanto, per me è un grande onore indossarla».

Intanto la Juve studia il mercato di gennaio, per consegnare ad Allegri un centrocampista e magari anche un attaccante. Arthur ha chiesto la cessione in prestito, per non uscire dai radar del Brasile nella stagione che porta al Mondiale. Si guarda intorno anche Ramsey, separato in casa Juve. Ma se arrivasse un'offerta congrua potrebbe salutare pure uno tra Bentancur, McKennie, Rabiot e Kulusevski. In mediana l'unico intoccabile è Locatelli, mentre i profili più gettonati restano quelli di Zakaria o Koné, entrambi del Borussia Monchengladbach. Per l'attacco si continua a sognare Vlahovic, operazione che potrebbe però avere costi inaccessibili. Più sostenibile l'idea di ingaggiare una vecchia fiamma come Icardi o un giovane come Scamacca, meglio se in prestito.

Intanto la Procura Federale ha archiviato (per ora) l'inchiesta sul caso dell'esame-farsa di Suarez perché «non sono emersi elementi sufficienti per ritenere provate condotte illecite rilevanti» C'è attesa per un probabile supplemento di indagine sui dirigenti come Paratici coinvolti nella vicenda.

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Dicembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA