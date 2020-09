Timothy Ormezzano

L'ombra della Procura della Federcalcio si allunga sul caso Suarez. Intanto, la legale Maria Turco della Juventus dichiara la propria estraneità ai fatti (non c'era alcun accordo) , assicurando che le sue parole intercettate sono state riportate fuori contesto e in maniera incompleta . Gli inquirenti della Figc hanno chiesto alla Procura di Perugia gli atti sull'inchiesta per l'esame-farsa sostenuto dal centravanti uruguaiano all'Università per Stranieri. L'indagine dovrà verificare se ci sono state violazioni sportive. Prima fra tutte quella dell'articolo 32, secondo cui è punibile chiunque provi direttamente o tenti di compiere o consenta che altri compiano atti volti a ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o alterati per eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di extracomunitari. Soltanto se l'avvocato Maria Turco riconoscesse di aver ricevuto un incarico specifico da un tesserato della Juventus, il club bianconero rischierebbe una sanzione, dall'ammenda alla penalizzazione.

Di fatto, la promessa fatta dalla legale bianconera di portare all'Università di Perugia altri calciatori extracomunitari non basta per constatare una esplicita pressione della Juve o uno scambio di natura corruttiva. Gli unici (cinque) indagati appartengono all'Ateneo di Perugia, ma c'è un nuovo capo di imputazione per la rettrice: si passa dal falso ideologico al concorso in corruzione. Laddove dovesse esistere un concorso in corruzione, l'evoluzione successiva sarebbe individuare anche il corruttore.

Intanto la Juve prepara la trasferta di domenica in casa della Roma. Dybala ha recuperato, ma dovrebbe partire dalla panchina. Morata attende il via libera del secondo tampone e intanto sogna di tornare a segnare nell'ultimo stadio in cui aveva fatto gol prima di lasciare i bianconeri (in finale vittoriosa di Coppa Italia contro il Milan): La Juve è una famiglia, qui mi sento come a casa. Se il mio ex compagno Pirlo farà da allenatore anche solo la metà di quello che faceva con la palla tra i piedi, allora ci sarà molto da imparare.

