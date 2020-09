Timothy Ormezzano

Kulusevski la sblocca, Bonucci raddoppia, Cristiano Ronaldo la chiude. La prima Juve made in Pirlo supera agevolmente la Sampdoria con un 3-0 che le va fin stretto. Lo svedese s'infiamma all'esordio: primo gol al primo tiro. È Kulu il colpo migliore della Signora, se ancora c'erano dubbi. Il tutto, in attesa che si sblocchi l'operazione Dzeko-Juve. Paratici gioca a carte coperte, anche se il bosniaco è in dirittura di arrivo: «Non c'è solo una situazione legata a Dzeko, abbiamo anche altre situazioni in essere. Lavoreremo con grande serenità».

Di Suarez, invece, se ne riparlerà forse a gennaio: «Il suo nome va tolto dalla lista - prosegue Paratici -, i tempi burocratici per ottenere la cittadinanza vanno oltre la scadenza del mercato».

Pirlo incassa l'unico coro ad personam dei mille presenti allo Stadium. E segna la differenza con Sarri nel look: niente tuta o polo blu, ma giacca e cravatta. Questione di stile (Juve)? La sorpresa nel suo 3-4-1-2 ad assetto variabile è Frabotta, terzino dell'Under 23. Senza l'infortunato Alex Sandro e con Luca Pellegini sul mercato (più Genoa che Fiorentina), la situazione degli esterni bianconeri è piuttosto allarmante. Tutto troppo simile all'anno scorso, quando già mancava un sostituto di Alex Sandro. Ranieri invece lascia in panchina Quagliarella e affida l'attacco a Bonazzoli.

Tanta ma tanta Juve, nel primo tempo però l'unico a fare centro è Kulusevski al 13' con un gran colpo da bigliardo. Molto bene anche McKennie (preferito ad Arthur), Ramsey e il tandem Bonucci-Chiellini, mentre Cristiano Ronaldo sbaglia un paio di occasioni per lui facili e scuote la traversa con un terra-aria. La Samp è confusa, quasi impalpabile. La musica cambia leggermente nella ripresa, quando entrano Quagliarella e Ramirez.

La Juve si infiamma nel finale. Sfiora il raddoppio con De Sciglio e poi lo trova in mischia con Bonucci al 78'. Nel finale i miracoli di Szczesny (su Ekdal) e Audero (tiro a colpo sicuro di McKennie), un tiro fuori di un soffio di Quagliarella e all'88' il tris di CR7 su assist del redivivo Ramsey. Buona, anzi ottima la prima di Pirlo.

