Kean crea, Szczesny conserva. La Juve è tornata. L'1-0 alla Roma è la quarta vittoria consecutiva in campionato dei bianconeri, ora a -3 dall'Inter (terza) rivale nel prossimo turno. Gol di Kean e rigore parato da Szczesny a Veretout, al primo errore in giallorosso dopo 13 penalty realizzati.

Un successo di «corto muso», per dirla con Allegri: «La Roma avrebbe ampiamente meritato il pareggio, ma gli episodi ci hanno favorito. Abbiamo giocato di squadra, con grande spirito di sacrificio. Ma dobbiamo ancora crescere. Ora però pensiamo alla partita di mercoledì in casa dello Zenit». Sfida vibrante, con poca tattica e tanto cuore. E con molti rimpianti per Mourinho: «Oggi posso soltanto dire grande Roma. La squadra che meritava di vincere ha perso: ma il calcio è questo. I bianconeri sono venuti nel nostro spogliatoio per farci i complimenti».

Allegri sceglie una formazione per sette undicesimi italiana (non accadeva dal maggio 2015), con attacco affidato a Chiesa e Kean. Mourinho, accolto allo Stadium da una selva di fischi e insulti, recupera Abraham ma dopo 26' minuti perde Zaniolo per un problema al ginocchio sinistro (dentro El Shaarawy).

La Roma parte molto meglio e ci prova con Mancini e Pellegrini. La Juve, più cinica, segna al secondo affondo, al 16': cross di De Sciglio per la zuccata di Bentancur deviata quanto basta di testa da Kean per prendersi il gol quasi a sua insaputa.

Spettatori non paganti Ibanez e soprattutto Viña. La banda di Mou reagisce con un paio di sgasate di Abraham. Al 41' Chiellini perde un pallone sanguinoso, azionando il contropiede giallorosso, Abraham si beve due avversari e dopo un flipper in area segna l'1-1.

L'arbitro Orsato però assegna un rigore - vidimato anche dal Var - per il precedente fallo di Szczesny in uscita su Mkhitaryan, che poi sfiorerà il pallone con la mano. La Roma protesta per la mancata assegnazione della regola del vantaggio: un grave errore di Orsato, in parte scagionato dal successivo fallo di mano. Dal dischetto Veretout si fa ipnotizzare da Szczesny.

La ripresa si apre con due tentativi di Bernardeschi, uno dei migliori in campo. La Roma risponde con Veretout e Vina. Nel finale, Allegri richiama in panchina l'insufficiente Chiesa, mentre Mou passa alle due punte con Shomurodov al posto di Veretout. L'ultimo a provarci è Cristante, ma Bonucci devia quanto basta per proteggere il bottino pieno. Prima del sipario, Mourinho risponde agli insulti dello Stadium mostrando il numero tre che simboleggia il suo triplete nerazzurro. Lo aveva già fatto, lo rifarà.

