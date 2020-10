Timothy Ormezzano

Juventus-Barcellona di domani (ore 21) allo Stadium è anche la sfida tra due freschissimi ex come Pjanic e Arthur, che hanno garantito una ricca plusvalenza ai club. Stesso ruolo, quello di regista. Stesse ambizioni: smentire gli scettici.

Il bosniaco, che potrebbe duettare con De Jong, ha messo insieme appena un centinaio di minuti tra Liga e Champions. La positività al Covid ha costretto Pjanic a perdere tre settimane in avvio di stagione. Il club blaugrana contava di averlo in una forma migliore. A proposito di ex bianconeri, Pjanic ha legato con il portiere Neto, titolare al poso del lungodegente Ter Stegen. Cerca riscatto anche Arthur, reduce dalla prima uscita da 90 minuti (contro il Verona). Il brasiliano non avrebbe gradito le ultime parole di Pirlo, che oltre ad esortarlo a non innamorarsi del pallone ha detto di non avere playmaker a disposizione.

Alla Juve mancano anche i difensori centrali. L'unico disponibile a oggi è Demiral, che spera di ritrovare al suo fianco Bonucci: nessuna lesione, Leonardo tenta un complicato recupero-lampo. Difficile anche il rientro last minute di Cristiano Ronaldo, domani atteso dal tampone decisivo: in caso di negatività, potrà affrontare il Barcellona.

