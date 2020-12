Timothy Ormezzano

Juventus-Atalanta, di scena allo Stadium all'ora del tè (alle 18,30, arbitro Doveri di Roma), è un concentrato di sfide nella sfida. C'è ad esempio il derby colombiano, quello tra il jolly bianconero Cuadrado, l'uomo-assist di Pirlo, e i suoi connazionali Zapata e Muriel, gli uomini-gol di Gasperini. Ma c'è anche il tango tra due argentini al centro di altrettanti casi, Dybala da una parte e Gomez dall'altra.

Il Papu potrebbe addirittura giocare dall'inizio (è in ballottaggio con Malinovskyi), nonostante la sua storia con la Dea sia ai titoli di coda. La Joya, il cui rinnovo del contratto in scadenza nel 2022 è ancora tutto da decifrare e discutere, a meno di colpi di scena partirà dalla panchina. Già perché il tridente pesante resta in cantiere.

E là davanti, al fianco dell'inamovibile Cristiano Ronaldo, tornerà dal primo minuto Morata.

Pirlo mette in guardia i suoi: «Ci attende una partita difficile. L'Atalanta è una realtà da diversi anni, anche a livello europeo, che merita grande rispetto. Dobbiamo lavorare sulla concentrazione, se non stiamo collegati per 95 minuti le gare si complicano».

Dopo tre gol in tre incroci di campionato con la Dea, CR7 vuole calare il poker e magari anche il pokerissimo. Del resto, nelle ultime due uscite, in casa di Barcellona e Genoa, ha realizzato altrettante doppiette (su rigore). Insomma, Cristiano sogna di sferrare un altro paio di ganci. «Non credo che avrei potuto fare il pugile, è dura - ha detto il portoghese in un documentario su Dazn -. Il calcio è la mia passione, ma in tivù tra una partita di pallone e un incontro di boxe scelgo la seconda opzione».

Poi, sulla sua innata capacità di migliorare col tempo, come un vino buono: «A 33 anni inizi a pensare di essere in discesa ma io voglio continuare a giocare. Puoi prenderti cura del tuo corpo, ma dipende dalla testa, dalla tua motivazione ed esperienza. Federer ad esempio ha 39 anni ed è ancora al top».

