Timothy Ormezzano Juve incerottata e disordinata ma vincente. Supera (3-1) non

Juve incerottata e disordinata ma vincente. Supera (3-1) non senza fatica il Sassuolo allo Stadium, restando (con una partita da recuperare) a -7 dal Milan capolista e portandosi a -4 dall'Inter e a -1 dalla Roma. Gran bella battaglia, a viso aperto, con il Sassuolo che gioca paradossalmente meglio in dieci dopo il rosso diretto al 45' di Obiang (entrataccia su Chiesa). Tutto nella ripresa. Tra i primi centri stagionali di Danilo e Ramsey arriva il pari provvisorio di Defrel, poi Cristiano Ronaldo riscatta col gol una prova non trascendentale.

Pirlo infila per la prima volta la terza vittoria consecutiva in campionato e sorride: «Era importante trovare continuità. Abbiamo gestito il vantaggio con un po' di sufficienza, ma poi ho visto voglia e carattere. Domenica il big match contro l'Inter? Vogliamo vincere. Ora però pensiamo alla Coppa Italia, mercoledì arriva il Genoa».

Non bastava il Covid, che ha cancellato tre quarti della difesa titolare bianconera (Cuadrado, De Ligt, Alex Sandro). Visto che piove spesso sul bagnato, la Juve fa i conti anche con i ko nel primo tempo di McKennie (problema muscolare) e Dybala. «Paulo ha subito un trauma contusivo al collaterale - spiega Pirlo -, speriamo non sia niente di grave».

A sbloccarla con una splendida staffilata al 51' ci pensa Danilo, ultima prodezza a luglio sempre contro il Sassuolo. Passano 7 minuti e arriva l'1-1 di Defrel, bravo a infilarsi tra i distratti Demiral e Bonucci. La Juve ci prova con Chiesa (palo esterno), Rabiot e Ronaldo, la cui conclusione non è all'altezza dell'assist dell'ottimo Kulusevski e della parata di Consigli. Il clou sui titoli di coda. All'82' cross di Frabotta, dormita della difesa neroverde e rete di Ramsey. Al 92' l'affondo vincente di Ronaldo, lanciato da Danilo.

Intanto prosegue la caccia alla quarta punta. «Valutiamo senza fretta dice Paratici -. Il mercato a volte presenta delle opportunità». L'usato più o meno garantito porta da Pellè o Llorente. In rialzo le quotazioni di Scamacca: con il Genoa si lavora per il prestito con obbligo di riscatto.

