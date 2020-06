Timothy Ormezzano

Il Triplete in 80 giorni, come il giro del mondo di Jules Verne. È il sogno neanche troppo proibito della Juventus, domani attesa dal ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan. Prima la Coppa Italia, poi lo scudetto, infine la Champions. «Focalizzarci su una competizione alla volta può essere importante e vantaggioso», dice Sarri, subito sotto esame dopo il flop in Supercoppa italiana.

L'1-1 della semifinale di andata, ottenuto sulla sirena con un rigore di Cristiano Ronaldo, dice che non sarà una passeggiata: «Quest'anno le sfide contro il Milan sono sempre state difficili. Il risultato del Meazza non ci garantisce niente. Il Milan ha tre squalificati ma giocherà comunque in undici, schierando una formazione competitiva. Il risultato è apertissimo».

Come la corsa-scudetto: «Ci sono ancora 12 giornate, 13 per l'Inter. Perdere punti in questa fase così particolare della stagione può essere facilissimo», avverte Sarri.

Senza Higuain, l'attacco riparte soprattutto dal duo Dybaldo: Dybala è un giocatore fenomenale, lui e Cristiano Ronaldo possono risolverla in ogni momento. L'unica difficoltà, comunque piacevole, è farli giocare insieme». A centrocampo, infine, avanti con Bentancur al posto di un Pjanic segnalato comunque in ripresa: «L'ho trovato molto meglio di quando abbiamo interrotto la stagione - assicura Sarri -. Un giocatore straordinario come lui non può permettersi cinque partite sotto standard. Pjanic non deve perdere fiducia nei propri mezzi».

E non deve lasciarsi incantare dalle sirene di mercato che lo spingono verso il Barcellona.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Giugno 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA