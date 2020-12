Timothy Ormezzano

Il ritorno al gol di Dybala e la doppietta di Cristiano Ronaldo, alla 100ª in bianconero. La Juve passa 3-1 in casa del Genoa, al quinto ko interno consecutivo. «Siamo stati bravi ad aggredire - l'analisi di Pirlo -, l'atteggiamento è giusto. Il gol di Dybala? Lo aspettavamo e adesso ci aspettiamo ancora di più». Così invece la Joya: «Prima non ero io, questa rete mi restituisce fiducia. Il rinnovo di contratto? Si dicono cifre false. Il mio agente è stato un mese a Torino ma non è stato chiamato». Una bella stecca a Paratici, che parlava di «contatti quotidiani».

Nel primo tempo la Signora domina il possesso (72%) ma è poco pericolosa. Accade tutto nella ripresa. Sblocca (e si sblocca) al 57' Dybala, dopo 162 giorni di astinenza in campionato proprio sul campo dove segnò la sua prima tripletta in bianconero. Quattro minuti e il Genoa pareggia con Sturaro, al secondo gol dell'ex contro la Juve. Pirlo impugna il tridente, inserendo Morata per Rabiot.

La vittoria bianconera è di rigore (Rovella e Perin stendono Cuadrado e Morata), con Cristiano Ronaldo infallibile nel bis dischetto. E per lui sono 4 gol su penalty negli ultimi 5 giorni, nonché 79 centri (29 su rigore) in 100 partite con la Juve: meglio di lui solo Borel e Sivori. «Vincendo al Camp Nou abbiamo trovato molta fiducia dice CR7 -. Sogniamo di conquistare qualcosa di importante».

Oggi il sorteggio degli ottavi di Champions. La Juve spera di evitare l'Atletico Madrid di Suarez. L'accoppiamento più probabile (26%) è con l'abbordabile Borussia Mönchengladbach. Intanto Khedira tratta la rescissione («cambiare squadra per me è realistico») e Pogba zittisce le voci di mercato: «Ho lottato e lotterò per lo United. Il bla bla non mi importa».

riproduzione riservata ®



Ultimo aggiornamento: Lunedì 14 Dicembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA