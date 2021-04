Timothy Ormezzano

Il nervosismo del Ronaldo furioso alimenta le voci che lo vogliono ai titoli di coda dell'esperienza alla Juventus. Ieri Cristiano ha pubblicato una foto sorridente con Georgina, nella palestra di casa.

E oggi tornerà a lavorare alla Continassa, dove Pirlo ritroverà anche il negativizzato Bonucci. È vero, CR7 nel dopopartita di Juve-Genoa non ha gettato a terra la maglia ma l'ha lanciata a un raccattapalle. Ma a quel gesto, stizzito, è seguita la sua uscita dal campo col volto scuro e, a quanto pare, una reazione rabbiosa negli spogliatoi.

Cristiano avrebbe chiesto rassicurazioni di carattere tecnico alla Juve. La sua frustrazione, nella stagione per lui più prolifica da quando è in bianconero, dà la dimensione del malessere del portoghese. Di fatto, però, Ronaldo è prigioniero del suo contratto da 31 milioni annui. Difficile trovare un top club in grado di accollarsi il suo lauto ingaggio. La sua permanenza a Torino fino al 2022 resta uno scenario probabile, a meno di uno scivolone della Juve fuori dalla Champions.

È molto più in bilico la posizione di Dybala, ufficialmente sul mercato. La Juve vorrebbe inserirlo in uno scambio con il Psg che porterebbe Icardi a Torino. Nei prossimi giorni è previsto un contatto con la moglie-agente Wanda Nara. Per cedere Maurito a un club italiano, i parigini devono però versare un bonus da 10-15 milioni all'Inter. Attenzione anche a Kean, Aguero e a due profili in ascesa in quota Juve, quelli di Vlahovic e Belotti. Il bomber viola piace anche a Roma e Milan, però spaventati dalla sua quotazione da 40 milioni.

Quanto al capitano granata, valutato non meno di 30 milioni, tutto dipenderà dal rinnovo o meno del suo contratto in scadenza nel 2022. Con il presidente Cairo che non vorrebbe comunque cedere alla Signora il suo capitano di lungo corso.

