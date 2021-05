Timothy Ormezzano

Il Milan prende letteralmente a pallonate la Juve. Tre gol (a zero) e tre punti (pesantissimi) per i rossoneri allo Stadium. Decidono Brahim Diaz, Rebic e Tomori. Lo spareggio-Champions ha emesso il suo verdetto: i rossoneri volano al secondo posto alla pari con l'Atalanta, i bianconeri precipitano al quinto posto e ora sono sotto il Diavolo negli scontri diretti. «Ma questa è una squadra da SuperLega?», punzecchia il doppio ex Capello. Juve senza gioco, senza grinta, senza niente.

Un tracollo clamoroso, che può costare la panchina a Pirlo. «Non penso alle dimissioni, continuerò a fare il mio lavoro finché mi sarà consentito dice Pirlo -. Possiamo uscirne insieme. L'orgoglio non dovrebbe mancare quando si indossa la maglia bianconera, ma la responsabilità è soprattutto mia». Pioli invece gongola: «Abbiamo fatto una grande partita da grande squadra, compatta e determinata. Sono molto contento per i tifosi, ma dobbiamo lottare ancora».

La Juve rilancia Chiesa e Morata, ma la grande novità è John Elkann allo Stadium: il futuro è già cominciato? Pioli sceglie Brahim Diaz e non Rebic sulla trequarti. È proprio l'ex Real a tentare per primo la via del gol. Chiellini non punisce un'uscita a farfalle di Donnarumma. Le squadre sono più attente a non prenderle che a darle. Davvero evanescenti Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic. Per CR7, nessun pallone toccato in area in tutto il primo tempo. Pazzesco.

La svolta al 46', quando Brahim Diaz segna con un chirurgico tiro all'incrocio dopo un'uscita imperfetta di Szczesny. Il Var che non punisce un tocco di mano dello spagnolo di lì a non molto inchioda invece il plateale tocco con il braccio di Chiellini in area su un altro tiro dello scatenato Brahim Diaz, ma Szczesny si riscatta intercettando il rigore di Kessiè.

Al 66' Rebic rimpiazza Ibra, bloccato da un guaio al ginocchio. «Zlatan non stava bene ma ha stretto i denti, lo valuteremo per mercoledì contro il Toro», dice Pioli. Il Milan arretra il baricentro ma riparte con buone trame, mentre la Juve improvvisa e sbanda. Al 78' Rebic fulmina dai 25 metri Szczesny all'incrocio. Il tris arriva all'82', con un'incornata di Tomori su punizione di Calhanoglu. Gioco, partita e probabilmente Champions.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Maggio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA