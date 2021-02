Timothy Ormezzano

Il ko di Napoli ha causato il primo nervosismo stagionale del fin lì imperturbabile Pirlo. «La Juve ha perso per un episodio dubbio», ha detto impastando gli alibi ai sospetti. Il riferimento è al rigore (realizzato da Insigne) concesso per una sbracciata evidente di Chiellini sul volto di Rrahmani.

«Avrei voluto vedere cosa sarebbe successo a parti invertite», ha aggiunto Pirlo, convinto che «ci sarebbero state molte più polemiche». Lamentele vibranti anche per la mancata espulsione di Di Lorenzo, che ha mandato su tutte le furie Paratici e Nedved. In un video diventato virale i due dirigenti bianconeri inveiscono dalla tribuna contro il quarto uomo. «Vergognati Calvarese! Come si fa a non ammonirlo?» l'urlo di Paratici, che a differenza di Pirlo non è nuovo a certi scatti di nervi.

Insomma, la Signora si sente al centro di una sorta di complotto: «Accade che molti episodi vengano valutati in modo diverso quando in campo c'è la Juve, perché siamo sempre sulla bocca di tutti», ha aggiunto Pirlo, quasi tendendo l'orecchio a quel rumore dei nemici che fu uno dei massimi carburanti dell'Inter di Mourinho.

I dati sono abbastanza impietosi per Pirlo, a -9 dalla Juve del vituperato Sarri e -17 dall'ultima Juve di Allegri. Ma il calendario ristretto come un caffè napoletano obbliga a girare pagina in fretta. Arriva la Champions, che per la Signora conta più di ogni cosa. Con la consapevolezza che Chiellini e compagni raramente sbagliano due partite di fila, c'è una missione da portare subito in... Porto. Mercoledì allo stadio Do Dragão mancherà Cuadrado, obbligato a uno stop di una settimana dalla contrattura rimediata a Napoli. Tra oggi e domani si saprà invece se Dybala e Ramsey riusciranno a recuperare per andare in panchina.

Quasi certo il ritorno tra i titolari di Bonucci, che l'ultima volta a Oporto fu relegato su uno sgabello in tribuna: galeotto un litigio con Allegri. Ai gol dovranno pensarci soprattutto Cristiano Ronaldo e Morata. Quest'ultimo, in vantaggio su Kulusevski, è molto più a suo agio in Champions, dove è il capocannoniere con sei reti all'attivo contro gli appena quattro centri in campionato segnati ad avversarie non irresistibili (Crotone, Spezia, Benevento e Parma).

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Febbraio 2021, 05:01

