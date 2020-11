Timothy Ormezzano

Il gioco di parole è semplice ma inevitabile: la Juventus si è innaMorata. Come prima, più di prima. Sì perché l'attaccante spagnolo è ancora più letale rispetto alla sua prima edizione vista in bianconero fino al 2016. I numeri parlano per Morata: 33 reti in 100 presenze con la Juve, di cui ben 6 reti nelle ultime 7 uscite della sua seconda avventura torinese. E per qualche centimetro sul conto mancano altri 6 gol annullati per fuorigioco. Il meglio, in bianconero, lo ha dato a metà settimana: 5 centri in 9 sfide di Coppa Italia, 11 in 23 di Champions.

Alvaro ha reso meno pesante l'assenza di Cristiano Ronaldo. Ma adesso che è tornato CR7, adesso che Dybala ha trovato la prima Joya della sua stagione segnando un gol (e mezzo) contro il Ferencvaros, il tecnico Pirlo scopre quanto sia bello l'imbarazzo della scelta. Difficilmente vedremo un super attacco a tre, per una questione di equilibri da rispettare. Squadra che vince non si cambia, a detta di Pirlo: «In questo momento giochiamo con due punte e due esterni di cui uno sulla trequarti».

Domenica (ore 12.30) in casa della Lazio un attaccante dovrà dunque accomodarsi in panchina. Ma è difficile tenere fuori sua maestà Cristiano Ronaldo, quasi impossibile fare a meno di questo Morata e altrettanto complicato rinunciare a quel Dybala che ha nella Lazio la sua vittima preferita. L'argentino ai biancocelesti ha rifilato 11 reti in 18 incroci, di cui 7 nelle 13 sfide di campionato.

Domenica si va verso una staffetta Dybala-Morata al fianco di CR7, con il ritorno di Kulusevski dal primo minuto. Non sarà sicuramente della partita invece Ramsey, che contro il Ferencvaros ha riportato una lesione di basso grado al retto femorale. Stop di circa 20 giorni. Il gallese salterà anche le sfide in programma allo Stadium dopo la sosta contro il Cagliari e il Ferencvaros.

