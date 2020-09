Timothy Ormezzano

Il gioco a incastri è quasi completo. A meno di nuovi improbabili ribaltoni l'effetto domino consegnerà Milik alla Roma, che potrà così cedere Dzeko alla Juventus. Manca soltanto l'imminente sì del polacco ai giallorossi per liberare l'attaccante bosniaco, atteso all'ombra della Mole per firmare un biennale da 6,8 milioni a stagione, mentre nelle casse della Roma entreranno 16 milioni.

Allo stato attuale dell'arte, è molto difficile vedere Edin in campo già in occasione di Juve-Sampdoria di domenica, quando Pirlo affiderà l'attacco a Cristiano Ronaldo e Kulusevski. La Juve si accontenterebbe di averlo la settimana successiva, quando sfiderà proprio la Roma. Si lavora anche per il trasefrimento in giallorosso di De SCiglio, in stand-by dopo il no di Karsdorp al Genoa.

Un segnale forte e chiaro è arrivato ieri, quando Milik ha lasciato Castel Volturno e il suo agente ha raggiunto la Capitale. La telenovela dell'estate sembra finalmente ai titoli di coda. La Juve ha affondato il colpo per Dzeko (l'opzione preferita di Pirlo) dopo aver capito che i tempi per assicurarsi l'alternativa Suarez si sarebbero ulteriormente dilatati. Meglio tardi che mai. Oggi intanto l'uruguaiano sosterrà l'esame di lingua italiana per ottenere il passaporto comunitario, ma il suo matrimonio con la Signora sarebbe definitivamente saltato. Secondo la Juve, che aveva inizialmente ignorato lo status di extracomunitario di Suarez, i tempi sarebbero infatti ancora troppo lunghi, con il rischio di non riuscire a inserirlo nella lista Champions.

Prosegue intanto la caccia a un attaccante di scorta. Paratici vorrebbe riportare all'ovile Kean, ma l'Everton non sembra disposto a liberarlo. L'alternativa è spendere 5 milioni per regalarsi l'esperto Giroud, non molto entusiasta di lasciare la panchina del Chelsea per sedersi su quella bianconera.

Qualcosa potrebbe muoversi anche sulle corsie esterne. Secondo radiomercato Paratici avrebbe riacceso i riflettori su Chiesa, messo in vetrina dalla Fiorentina e monitorato dal Milan. Tutto è però legato a doppio filo all'eventuale cessione di Douglas Costa. Il brasiliano è valutato circa 25 milioni, ma i sondaggi con l'Atletico Madrid e il Bayern Monaco non hanno dato esito positivo. Ieri intanto Pirlo ha ufficialmente ottenuto il patentino Uefa Pro per allenare, strappando il secondo voto più alto (107/110) dopo Thiago Motta (108/110).

