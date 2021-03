Timothy Ormezzano

«Il futuro di Ronaldo? Deciderà lui». Il ct del Portogallo, Fernando Santos, non si sbilancia. E conferma che c'è una decisione ancora da prendere. «Le cose che ci diciamo restano fra noi. Se mi dovesse chiedere un consiglio sarei sempre a sua disposizione». Insomma del futuro di Ronaldo, che ha ancora un anno di contratto con la Juve, non c'è certezza. Il ché autorizza a tenere aperta la pista che lo riporterebbe al Real Madrid, ma anche quelle con destinazione Manchester United, Psg e infine un romantico ritorno allo Sporting Lisbona.

La pandemia ha risparmiato a Cristiano un viaggio in Portogallo, perché la sua Nazionale ha scelto Torino e lo Stadium come sede della sfida di questa sera contro l'Azerbaigian allenata da De Biasi, valida per le qualificazioni al Mondiale 2022. CR7 cerca il pass per il suo quinto Mundial. «A lui piace tantissimo stare qui, non avrà nessun problema a giocare allo Stadium», aggiunge Fernando Santos, tranquillizzando in parte i tifosi bianconeri. Ronaldo proverà ad affogare nel Portogallo i recenti dispiaceri patiti contro Porto e Benevento. Raggiunta quota 102 gol in Nazionale, insegue il primato dell'iraniano Ali Daei che lo precede con 109 gol.

