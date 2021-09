Timothy Ormezzano

Il botto finale è rimasto in canna, inesploso. Il mercato della Juventus non ha fatto bang, semmai ha fatto flop. Proprio come l'avvio del campionato, con un solo punto racimolato nelle prime due giornate contro Udinese ed Empoli. C'è poco da stare Allegri, modo di dire banale ma inevitabile «Al mercato ci pensa la società, mancano tre giorni alla fine, vediamo chi arriva», aveva detto il tecnico bianconero, fiducioso di ottenere un centrocampista tra l'ex Pjanic, Witsel o Tolisso. Nulla di fatto per il bosniaco, che anche a mezzo social aveva spedito chiari segnali all'ambiente juventino.

Sfumato anche l'ennesimo assalto a Icardi, con il Psg che avrebbe rifiutato la proposta bianconera. Evidentemente il matrimonio con Maurito, corteggiato dal lontano 2016, non s'ha da fare.

La Signora deronaldizzata ha deciso di accontentarsi e di rinviare lo shopping più consistente alle prossime sessioni di mercato, quando proverà a regalarsi Vlahovic. La strategia intrapresa dal club di Andrea Agnelli è votata al contenimento dei costi e all'innesto di giovani italiani.

È il caso di Locatelli, ovviamente, ma anche di Kean, rientrato all'ovile bianconero dopo due anni. «Sono tornato. Ed è come se non me ne fossi mai andato via», ha scritto sui social il figliol prodigo. Operazione da 38 milioni complessivi: primi due anni in prestito oneroso e riscatto legato al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Di fatto sono 8 milioni in più di quanti i bianconeri ne incassarono due anni fa dalla cessione di Kean all'Everton.

I conti non tornano nemmeno per quanto riguarda Cristiano Ronaldo. Il suo passaggio al Manchester United, da ieri ufficiale, ha generato una minusvalenza di 14 milioni nelle casse juventine. Capitolo prestiti. Il centrocampista classe 2002 Ihattaren, prelevato lunedì dal Psv Eindhoven, è stato parcheggiato alla Sampdoria proprio come il difensore Dragusin, mentre il gioiellino Fagioli, ex pupillo di Allegri, si farà le ossa alla Cremonese in B.

