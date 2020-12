Timothy Ormezzano

E venne il giorno del primo ko in campionato della Juve, che in serie A non aveva mai perso con tre gol di scarto allo Stadium. Colpaccio della Fiorentina, che trionfa (0-3) tra le vibranti proteste dei bianconeri. Che, rimasti in dieci, hanno reclamato due rigori (su Cristiano Ronaldo e Bernardeschi) e l'espulsione di Borja Valero. Pirlo non perde l'aplomb: «Non voglio commentare gli episodi a nostro sfavore, perché li hanno visti tutti».

Ora l'unica imbattuta nei cinque principali campionati europei è il Milan, che se oggi batte la Lazio vola a +10 (con una partita in più). «Sappiamo di essere forti, ma adesso le milanesi hanno qualcosa in più di noi e sono le favorite - ammette Pirlo - Recuperiamo le forze fisiche e mentali, abbiamo un progetto da portare avanti».

I tre punti sottratti dalla sentenza del Collegio di Garanzia del Coni in merito a Juve-Napoli hanno causato un tremendo contraccolpo psicologico alla Signora. «Niente alibi, rigiocheremo volentieri quella partita dirà Pirlo -. Oggi siamo entrati in campo con la testa in vacanza. Così si fanno brutte figure».

Assente in seguito al provvedimento di ieri Rabiot, squalificato in occasione di Juve-Napoli del 4 ottobre. La Juve ha deciso di evitare ogni rischio. Intanto la procura federale ha aperto un procedimento disciplinare sulla bestemmia che Buffon avrebbe pronunciato in casa del Parma.

L'avvio di gara è un doppio gancio nello stomaco della Juve. Al 3' il gol-lampo di Vlahovic. Al 18' il rosso diretto a Cuadrado, per un'entrata killer su Castrovilli, che di lì a poco si vede negare il 2-0 da un fenomenale Szczesny. Al 57' CR7 pareggia, ma in evidente fuorigioco. Al 77' il raddoppio viola: Bonucci buca l'intervento causando l'autogol fantozziano di Alex Sandro. E sarà ancora Bonucci a perdersi l'ex Caceres nel 3-0 all'81'. E visto che piove spesso sul bagnato, nel finale arriva anche il ko di De Ligt. Un martedì da incubo, per la Signora.

