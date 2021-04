Timothy Ormezzano

E venne (finalmente) il giorno di Juventus-Napoli. Il match che il 4 ottobre non si giocò per due positivi tra le fila del Napoli andrà in scena stasera (ore 18.45) allo Stadium. Proprio come sei mesi fa, ci sono due giocatori bloccati dal Covid. Già perché a Bonucci si è aggiunto Bernardeschi, anche lui contagiato dal cluster della Nazionale. Si è invece negativizzato Demiral, atteso stamani in gruppo. La partita non è a rischio, a detta della Asl Torino. Pirlo spegne le polemiche divampate sui social: «Come sempre rispettiamo il protocollo e siamo in sintonia con l'Asl».

Il tecnico ha bisogno come l'aria di tre punti, per avvicinarsi alla zona Champions e per allontanare lo spettro dell'Europa League (tra una competizione e l'altra ballano almeno 60 milioni di euro) e dell'esonero: «Onoriamo la maglia, non abbiamo più scuse. Io sono il primo a non essere felice, sono il primo ad aver sbagliato. Il futuro è la partita con il Napoli».

Pirlo non è stato preso in contropiede dalla notizia dell'incontro a Forte dei Marmi, nel giorno del derby, tra Agnelli e Allegri: «Sono stato avvertito dal presidente. L'amicizia va oltre il calcio. È come se andassi a cena con Maldini e poi venisse fuori che potrei allenare il Milan. H un contatto quotidiano con Agnelli, ci diciamo sempre tutto. Sono al corrente anche della sua fiducia. Poi, starà a me dimostrare di poter allenare la Juve il prossimo anno». A detta del tecnico la sfida contro il Napoli «non è l'ultima spiaggia per la Champions» e i suoi giocatori «hanno voglia di rivalsa». È il caso di Szczesny, che dopo gli errori del derby «vuole riscattarsi». Ma è anche il caso di Dybala, finalmente abile e arruolabile dopo quasi tre mesi di assenza: «Non ha i 90 minuti nelle gambe conclude Pirlo -, ma averlo a disposizione è già tanto».

Mercoledì 7 Aprile 2021

