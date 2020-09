Timothy Ormezzano

E' rientrato col botto, Cristiano Ronaldo. Anzi, col doppio botto. Gli mancava un gol per raggiungere quota 100 reti in Nazionale portoghese, ne ha segnati ben due griffando il 2-0 in casa della Svezia e portandosi così a 101 centri in 165 partite con la selezione lusitana. Sul suo personalissimo cartellino ci sono ben 9 triplette e la bellezza di 28 assist. Quando ho avuto il problema al dito, sapevo che avrei recuperato - così CR7 -. Volevo arrivare a 100 gol, ma adesso voglio andare ancora oltre anche se i record non sono un'ossessione.

Da oggi il portoghese tornerà agli ordini di Pirlo, che può fregarsi le mani anche per il rendimento di Kulusevski. Lo svedese è stato incoronato proprio da Ronaldo, al termine della sfida a Stoccolma: Vedo tanto potenziale e talento in Dejan, Mi è piaciuto vederlo stasera all'opera, ha fatto molto bene in campo. Alla Juve ci darà una grande mano alla Juve. Faremo molti gol insieme. I numeri danno ragione a CR7: Kulusevski è stato infatti il migliore svedese per tocchi (60), dribbling riusciti (3) e contrasti vinti (4), oltre che il più giovane in campo.

Il classe 2000 ex Atalanta e Parma, costato ben 35 milioni più 9 di eventuali bonus, ha incassato con orgoglio l'endorsement del 5 volte Pallone d'Oro : Fantastico, queste cose ti spingono a lavorare ancora di più. Ronaldo è un calciatore di livello mondiale, un esempio da seguire. È una fortuna essere insieme a lui, imparerò tutto da Cristiano.

Capitolo Suarez. Prosegue la trattativa tra Juventus e Barcellona per il Pistolero. Che intanto alimenta un piccolo giallo, mostrando su Instagram una sua foto molto sorridente con la maglia del Barcellona, corredata da questo messaggio: Quando escono fuori fake news. Da capire se il riferimento è al suo trasferimento in bianconero oppure alle voci su una sua presunta richiesta di ingaggio da 16 milioni, ovvero 6 in più dell'offerta juventina.

