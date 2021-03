Timothy Ormezzano

È il D-Day, il giorno in cui si decide il futuro della Juventus. Dopo il ko (2-1) all'andata, i bianconeri questa sera (ore 21, diretta Sky Sport e Canale 5, arbitra l'olandese Kuipers) sono obbligati a superare il Porto nel ritorno degli ottavi di Champions. Basta l'1-0 oppure una vittoria con due o più gol di scarto.

C'è da evitare un altro flop dopo quelli nei quarti 2019 contro l'Ajax e negli ottavi 2020 contro il Lione costati il posto rispettivamente ad Allegri e Sarri. «Se pensassi che tutto dipenda da questa partita non sarei nemmeno venuto qui - risponde Pirlo -. Arriva una sfida decisiva, da giocare come una finale. Dobbiamo ribaltare il risultato negativo dell'andata. È uno snodo fondamentale non per me a per la squadra e il club. Il mio futuro lo deciderà la società in base ai risultati».

In ballo per Madama ci sono l'accesso al G8 dell'Europa che conta e 10,5 milioni di premio-qualificazione: non proprio bruscolini, in questi tempi di vacche magre. «I bianconeri sono costruiti per vincere la Champions, ma noi vogliamo andare ai quarti», carica Sergio Conceicao, tecnico lusitano.

Corsi, ricorsi e ricordi. La Juve deve compiere quella rimonta che a Pirlo e Bonucci non riuscì nel 2014 contro un'altra lusitana, il Benfica, nella semifinale di ritorno di Europa League (2-1 in Portogallo, 0-0 a Torino). «La troppa frenesia ci giocò un brutto scherzo ricorda Bonucci -. Vogliono portare la Juve dove merita di essere. Servono pazienza, attenzione e compattezza». Poi, tornando sull'approccio sbagliato all'andata al Do Dragao: «Questa volta non possiamo regalare nemmeno un secondo di partita al Porto».

L'arma per niente segreta è Ronaldo, abituato a lasciare il segno nelle sfide di Champions a eliminazione diretta. «Cristiano è carico, queste sono le sue partite», assicura Pirlo, che prova a recuperare De Ligt ma dovrà fare a meno di Bentancur, Dybala e Danilo. Sarà una Juve formato 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Bonucci e Chiellini (o Demiral) in difesa scortati da Cuadrado e Alex Sandro, a centrocampo Arthur e Rabiot, sulle fasce Chiesa e Ramsey (o McKennie) e davanti Morata e Ronaldo.

