Timothy Ormezzano

Due frecce in più all'arco di Pirlo. La Juventus ha recuperato Alex Sandro e Chiesa, testati nella ripresa della sfida in Coppa Italia contro la Spal. Entrambi hanno ottime chance di ritrovare un posto al sole dell'undici titolare nell'anticipo di domani (ore 18) in casa della Sampdoria che inaugurerà un filotto di 11 partite in 38 giorni.

La Signora può finalmente calare i suoi assi anche in corsia. Il rientro di Alex Sandro dopo più di tre settimane di assenza causa Covid è fondamentale per dare un po' di riposo a Danilo, lo stakanovista bianconero con 2110 minuti stagionali. Chiesa, che ha calato il poker nel finale di Juve-Spal, sarà invece chiamato a spingere per due, visto che a Marassi mancherà lo squalificato Kulusevski. Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni. Continuiamo a dare il massimo, ha spronato l'ex viola che studia da giovane leader.

L'attacco invece punterà giocoforza su Cristiano Ronaldo e Morata. La Juve ha di fatto recuperato tutti tranne Dybala, il cui rientro rischia di slittare di una settimana. Il numero 10 proverà a tornare per la semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma il 10 febbraio allo Stadium contro l'Inter.

Ieri intanto la Juve ha depositato in Lega il contratto di Rovella, che resterà in prestito al Genoa. Ufficiale anche l'acquisto dall'Olympique Marsiglia dell'attaccante classe 2001 Akè per 8 milioni, la stessa cifra che il club francese verserà ai bianconeri per assicurarsi il trequartista Tongya. Uno scambio con ricche plusvalenze.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 29 Gennaio 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA