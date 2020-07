Timothy Ormezzano

Dov'è la vittoria? Dopo il pesante 4-2 subito contro il Milan e il sofferto 2-2 con l'Atalanta, la Juve non va oltre un faticoso 3-3 in casa del Sassuolo. Quella bianconera sembra un'altra squadra, con grandi limiti dalla cintola in giù: il centrocampo è friabile, la difesa pericolante e rabberciata. La Signora si è persa: appena 2 punti nelle ultime tre uscite. L'Atalanta è a -7, oggi l'Inter potrebbe andare a -6 e lunedì allo Stadium arriva la Lazio a -8. Urge un cambio di passo per evitare un finale di campionato da infarto.

La squadra di Sarri segna due gol e poi spegne la luce. Ai suoi demeriti si aggiungono i grandi meriti del Sassuolo, che non a caso è la squadra più prolifica dopo il lockdown (21 gol in 8 partite). La difesa bianconera continua a imbarcare acqua: 9 gol nelle ultime tre giornate, tanti quanti nelle precedenti 12 partite di campionato. Per dire, alla fine del primo tempo i tiri subiti da Szczesny e compagni sono addirittura 16: mai così tanti dal lontano 2004-05.

De Zerbi si affida a tutti i titolari, mentre Sarri al posto dell'ammaccato Bonucci rilancia a sorpresa Chiellini, ultima da titolare quasi cinque mesi fa: un errore visto che dopo 45 minuti dovrà sostituirlo con Rugani. In attacco al posto di Dybala gioca Higuain che dopo appena 12 minuti ripagherà la fiducia di Sarri.

La Juve parte col doppio botto. Prima il gol di chi non ti aspetti, Danilo, bravissimo al 5' a girare in porta un corner battuto da Pjanic. Poi il bis del Pipita, anche lui pescato da un assist di Pjanic. I bianconeri tentano di congelare il gioco, ma i neroverdi aumentano ulteriormente il forcing, ci provano con Caputo, Berardi e Muldur e al 29' accorciano con un destro di Djuricic.

La ripresa si apre con la Juve a luci spente, come al Meazza contro il Milan. Al 51' Berardi rompe il suo tabù personale, segnando il primo gol in carriera alla Signora con una punizione magistrale. Tre minuti e Caputo completa la rimonta, deviando sotto misura un cross di Berardi. Sarri corre ai ripari inserendo Dybala, alla 224° presenza con la Juve: tante quante un monumento come Platini. Quanto ai gol, la Joya è a quota 95 mentre il francese lo attende a 104.

I bianconeri si scuotono e ci provano con Rabiot e Ronaldo, che si divora un gol quasi fatto. Al 64' fa festa di nuovo un terzino, Alex Sandro, puntuale nell'incornare sul primo palo un calcio d'angolo di Bentancur. Finale di sofferenza dei bianconeri, che rischiano tre volte di incassare il colpo del ko. No, così non va.

