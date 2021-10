Timothy Ormezzano

Dopo una stagione molto deludente e un'altra falsa partenza, Arthur vuole uscire dall'anonimato e conquistare il centrocampo della Juventus. Nel primo dei tre giorni liberi concessi da Allegri ai suoi, il brasiliano si è presentato alla Continassa per allenarsi da solo.

La voglia non manca, insomma. Non resta che approfittare della sosta per trovare la condizione migliore dopo l'intervento alla gamba destra per curare quella fastidiosa calcificazione che ha tenuto l'ex-Barça a lungo ai box. Allegri ha intenzione di testare Arthur in un'amichevole (probabilmente giovedì) per poi inserirlo gradualmente nelle rotazioni di un centrocampo che sta puntando soprattutto su Locatelli e Bentancur.

Oltre ad Arthur, arrivato nell'estate 2020 in cambio di Pjanic con una maxi-valutazione da 82 milioni bonus compresi, è sotto osservazione anche l'altro brasiliano Kaio Jorge, che ha debuttato negli ultimi minuti del derby. «L'inizio di un sogno», ha scritto sui social l'ex attaccante del Santos. Aspettando i rientri degli infortunati Dybala e Morata, e in attesa che Kean si dimostri all'altezza delle grandi aspettative bianconere, può esserci spazio anche per «un ragazzo sveglio», copyright Allegri, come Kaio Jorge.

