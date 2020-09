Timothy Ormezzano

David Trezeguet scommette su Andrea Pirlo. Ed è convinto che il nuovo centravanti bianconero saprà adattarsi a Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala. Pirlo ha giocato e vinto a grandi livelli, è giusto dire che con lui l'obiettivo numero uno è la Champions, dice l'ex attaccante francese. Certo, ci vorrà un po' di pazienza perché il nuovo corso è appena cominciato: Bisognerà concedere a Pirlo il tempo di dare il suo contributo, visto che siamo vicini all'inizio del campionato e, per diversi motivi, il gruppo non ha ancora lavorato molto insieme - prosegue Trezeguet, alla presentazione della collaborazione tra Juventus e Lavazza -. Quella bianconera resta una squadra vincente e gli obiettivi da centrare sono evidenti.

Il tema caldo è sempre la caccia al numero 9. Suarez è ancora più vicino, ora che la Juve sarebbe pronta a riconoscere al Barcellona un indennizzo intorno ai 10 milioni (1,5 subito, più 9 di bonus legati a risultati facilmente raggiungibili). Le alternative? Calano le quotazioni di Dzeko e Morata, vicini alla permanenza alla Roma e all'Atletico Madrid. Resiste Cavani, che è svincolato ma pretende un super ingaggio. Suarez, Dzeko e Cavani sono grandissimi giocatori assicura Trezegol -, chiunque arriverà saprà adattarsi ai grandi campioni già in squadra.

Intanto si avvicina l'addio di Higuain, a un passo dall'Inter Miami. Il suo fratello-agente Jorge è sbarcato a Torino, per trattare a oltranza la buonuscita del Pipita. Tutto fermo invece sul fronte Khedira, con la Juve che risparmierebbe volentieri i 6 milioni di stipendio del tedesco. Il club bianconero dovrà tirare la cinghia, a maggior ragione a fronte delle paurose previsioni sul futuro del calcio europeo del presidente bianconero e dell'Eca Agnelli: Si stima un crollo dei ricavi per 4 miliardi nei prossimi due anni, il 90% sarà a carico dei club che avranno perdite maggiori rispetto a intere federazioni.

