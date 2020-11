Timothy Ormezzano

Dalla BBC alla Juve in 3D. Pirlo, in emergenza, è costretto a ridisegnare la difesa. Dopo Chiellini, fuori uso per quasi un mese, si è fermato anche Bonucci, che rischia di rientrare tra due settimane per un problema muscolare che verrà valutato meglio oggi. Senza gli ultimi due rappresentanti della gloriosa BBC bianconera, al tecnico non resta che sperimentare la retroguardia in 3D. Sono le iniziali di Demiral, del jolly Danilo e del rientrante De Ligt, pronto a battezzare la sua stagione. L'olandese, operato a una spalla ad agosto, è subito indispensabile. Niente rodaggio.

Il prossimo tour de force (10 partite in 30 giorni) e gli infortuni dei suoi compagni di reparto lo costringeranno subito a fare gli straordinari. A partire da sabato sera, quando De Ligt tornerà in trincea allo Stadium contro il Cagliari. La quarta D sarà quella di Dragusin, giovane centrale dell'Under 23 aggregato alla prima squadra.

Fondamentale anche il recupero di Alex Sandro, come De Ligt ancora fermo a zero minuti: il brasiliano farà i turni con il connazionale Danilo, lo stakanovista con 810 minuti stagionali. Uomini contati anche a centrocampo. Non bastavano il ko di Ramsey e gli acciacchi di Chiesa. I nazionali sudamericani Arthur e Bentancur sono attesi in gruppo soltanto venerdì..

Ultimo aggiornamento: Lunedì 16 Novembre 2020, 05:01

