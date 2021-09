Timothy Ormezzano

Dal Malmoe al Malmoe. Con, occhio e croce, gli stessi timori di allora. Questa sera (ore 21) nel primo turno del Girone H di Champions la Juve ritrova la stessa avversaria contro cui Allegri nel 2014 fece il suo debutto internazionale in bianconero.

Finì 2-0 con doppietta di Tevez a Torino e 2-1 in Svezia con reti di Llorente (spagnolo come Morata) e Tevez (argentino come Dybala). «Quando arrivai alla Juve c'era gente che aveva paura di giocare contro il Malmoe. Alcuni giocatori diventavano bianchi come il pallone», disse Allegri qualche anno più tardi. La Juve ritrova il Malmoe, con l'obbligo di lasciarsi alle spalle il «disastroso avvio di campionato», dice Allegri, e di fare bottino pieno contro la rivale più abbordabile del girone (completato da Chelsea e Zenit). «Abbiamo pagato caro alcuni errori individuali. Arriva una partita importante e difficile, dobbiamo vincere per affrontare al meglio il girone. Poi penseremo a raddrizzare il campionato», dice Allegri, che al solito predica serenità. Poi, sul suo battibecco con Spalletti: «Da buoni toscani ogni tanto bisticciamo, ma non è successo niente».

Gli unici superstiti dell'ultimo incrocio con il Malmoe sono Morata, Chiellini e Bonucci. Quest'ultimo indica la rotta: «Dobbiamo essere più forti di certi eventi e ritrovare l'umiltà delle stagioni vincenti. Questo deve essere il bivio della nostra annata. Poi domenica ci attenderà un'altra grande partita contro il Milan. Gli errori di Szczesny? Deve stare tranquillo e lavorare - conclude Bonucci -, senza dare peso alle critiche».

Rispetto alla formazione rabberciata crollata in casa del Napoli la Juve ritrova cinque sudamericani. Niente da fare invece per gli acciaccati Chiesa (problema al flessore) e Bernardeschi (contusione al ginocchio). Allegri dovrebbe schierare un 4-4-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, De Ligt e Alex Sandro in difesa; Cuadrado, Bentancur, Locatelli e Rabiot a centrocampo; Dybala e Morata in attacco. «Nessuno si aspettava un avvio del genere ammette Allegri -, dobbiamo darci una sveglia».

