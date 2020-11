Timothy Ormezzano

«Cristiano Ronaldo is back». Lo dice lui stesso, parlando di sé in terza persona, quando gli viene chiesto di spiegare il post in cui denigrava (eufemismo) quei tamponi che lo hanno tenuto per 19 giorni in gabbia. CR7 archivia il Covid prendendosi la copertina del rotondo 1-4 con cui la Juve supera lo Spezia. È la prima vittoria dei bianconeri contro i liguri. Ma è soprattutto lo show del portoghese, alla seconda doppietta da subentrante della carriera. Gli bastano appena 126 secondi per alzarsi dalla panchina e lasciare il segno. Dopodiché Ronaldo serve anche il bis, calando il poker bianconero. «Spero che sia la svolta della nostra stagione - l'auspicio di Cristiano Ronaldo -. Per 19 giorni non ho potuto fare quello che mi piace di più, ovvero giocare a calcio. Il campionato è sempre più competitivo: il Milan sta facendo un ottimo lavoro, ma anche noi stiamo crescendo».

Al Manuzzi di Cesena la Juve parte a tutta, con Arthur a dettare tempi e misure.

In porta c'è Buffon in completo giallo Carrarese, acerrimo rivale dello Spezia. Dybala inizia bene (assist per Morata e sinistro a lato) ma poi evapora. «A Paulo non è ancora in buona condizione fisica ma sta crescendo, lo aspettiamo», dirà Pirlo. Al 14' il vantaggio di Morata, dopo un bel filtrante di Danilo per l'ottimo McKennie: lo spagnolo vince la sua partita con il Var, ma di lì a poco si vedrà annullare l'ennesimo gol in fuorigioco. I bianconeri non finiscono la loro preda, che soffre e al 32' reagisce trovando l'1-1 con Pobega, che sfrutta una deviazione di Demiral. Il primo tempo si chiude con un quasi-gol di McKennie, anticipato da Chabot sulla linea di porta.

La Juve alza i giri nella ripresa. Torna a fare sul serio. E capitalizza al meglio l'effetto CR7. Il portoghese entra e in appena 126 secondi realizza l'1-2 su assist di Morata. Dopo il pari di Agudelo cancellato per fuorigioco, arriva il tris al 67' di Rabiot con il suo piede sbagliato, il destro.

Infine il poker di Ronaldo, scucchiaiando al 76' un penalty conquistato da Chiesa. «Dovevamo essere più cattivi nel primo tempo - l'analisi di Pirlo -, ma nella ripresa siamo entrati bene in campo con tanta voglia di vincere. Stiamo crescendo, siamo intorno al 60-70 per cento. E i giocatori infortunati stanno rientrando».

Uno su tutti, ovviamente lui: «Sì, Cristiano ci ha dato una bella mano». Viva la sincerità.

