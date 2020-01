Timothy Ormezzano

Colpaccio nella Capitale e sorpasso sull'Inter. Come l'anno scorso, la Juve si laurea campione d'inverno battendo la Roma (1-0 firmato Mandzukic nel 2018, 1-2 griffato Demiral-Ronaldo ieri). La cabala sorride ai bianconeri: in otto delle ultime dieci stagioni la prima al giro di boa ha poi vinto lo scudetto. Massimo risultato con il minimo sforzo: «Non è vero che abbiamo giocato solo 10 minuti - così Sarri -. Abbiamo fatto bene per un'ora, soffrire in casa della Roma è quasi inevitabile. Dobbiamo però migliorare nella gestione del vantaggio».

Dopo aver schierato 25 formazioni diverse, Sarri conferma l'undici che aveva tritato 4-0 il Cagliari. Sesta di fila per Demiral ed ennesima esclusione per De Ligt, che sarebbe alle prese con la pubalgia. Paratici non conferma nè smentisce: «Deve rifiatare, ma tornerà il De Ligt che conosciamo». L'olandese entrerà in campo al 19' per sostituire l'infortunato Demiral (distorsione al ginocchio, oggi altri accertamenti).

La Roma in blu, la Juve in bianco: all'Olimpico è già carnevale. Gli ospiti partono fortissimo, scappando subito sullo 0-2. «Quando regali due gol diventa difficile recuperare - dirà Fonseca, commentando il secondo ko interno consecutivo della Roma -, ma sono orgoglioso della nostra reazione».

Apre Demiral, con un colpo di tibia su punizione di Dybala. La gioia del turco si trasforma poco dopo in apprensione per un guaio al ginocchio. Raddoppia Cristiano Ronaldo, su rigore procurato da un Dybala tanto rapido e astuto quanto Veretout è impacciato. Nove gol nelle ultime sei giornate: più di chiunque altro nell'identico periodo nei top 5 campionati europei. CR7 completa la sua collezione: al netto del Chievo retrocesso, con la rete di ieri ha segnato a tutte le squadre italiane affrontate in campionato.

La Juve tira i remi in barca, abbassa il baricentro e trema. La Roma perde Zaniolo, che esce in lacrime per il cedimento del ginocchio destro. Dopo la corsa a Villa Stuart, il responso-shock: rottura del crociato con lesione del menisco, oggi l'intervento chirurgico. «Vi giuro, tornerò più forte di prima», il tweet dell'azzurro che con ogni probabilità salterà l'Europeo. Giocare due partite in 24 ore all'Olimpico non ha fatto bene al prato e soprattutto a Demiral e Zaniolo.

Dzeko si accende solo al 65', colpendo un clamoroso palo e poi scodellando il pallone toccato col braccio di Alex Sandro. L'arbitro Guida, aiutato dal Var, concede il rigore trasformato da Perotti per l'1-2. La Juve, alle corde, passa al 4-3-3 cambiando un inviperito Dybala con Higuain, che segna un gol annullato per fuorigioco.

«Paulo era arrabbiato? Non me ne può fregare di meno», dirà Sarri. I bianconeri collezionano errori tecnici e si aggrappano a Szczesny. La regina d'inverno è di nuovo bianconera.

Lunedì 13 Gennaio 2020, 05:01

