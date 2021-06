Timothy Ormezzano

Chiesa consacrato. Il gol segnato dal bianconero all'Austria ha spinto ai quarti di Euro 2020 una Nazionale che ha sempre più Fede. Assist di Spinazzola, stop volante, controllo orientato di destro e sinistro imparabile.

Una prodezza simile a quelle che hanno scandito la sua ottima stagione alla Juve (14 gol in 43 partite, con due doppiette a Milan e Porto). Una rete che ricorda quelle di suo papà Enrico ai tempi di Euro 1996. Un quarto di secolo dopo, i due diventano la prima coppia papà-figlio in assoluto a segnare in una rassegna continentale.

Grintoso, esplosivo, freddo. Federico è in grande forma ed è dotato di quella sfrontatezza che sabato a Wembley è mancata a Insigne e Berardi. Difficile fare a meno dei suoi strappi: Chiesa si candida per un posto fisso nell'undici titolare a meno che Mancini non voglia continuare a impiegarlo nella ripresa, quando i suoi affondi fanno ancora più male.

Appassionato di fisica e chimica, Federico ha un debole per la Coca Cola (non ditelo a CR7) ed è fidanzato con l'influencer Benedetta Quagli.

Chiesa piace anche fuori dal campo, non solo per il viso pulito e il fluent english (ha studiato alla International School of Florence) esibiti in tv. A proposito, una sua frase su Cristiano Ronaldo, con i verbi coniugati al passato, ha reso (involontariamente?) più intense le voci su un divorzio tra CR7 e Signora. Sì, Chiesa parla bene inglese ma soprattutto parla come un nuovo leader: lo aveva già fatto dopo il ko in Champions contro il Porto. Una stagione al fianco dei vari Buffon, Chiellini e Bonucci gli ha fatto un gran bene.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 28 Giugno 2021, 05:01

