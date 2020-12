Timothy Ormezzano

Chiesa al centro del villaggio bianconero. Per l'ex viola il primo gol da juventino, a inaugurare il rotondo 3-0 sulla Dinamo Kiev, ma anche gli assist per il bis di Cristiano Ronaldo, al 750° gol in carriera, e il tris di Morata. «Sono giovane, so di dover migliorare. Serviva un segnale positivo come questo. Sono contento che Chiesa si sia sbloccato. Ora testa al Toro e al Barcellona», dice Pirlo, che nel prepartita aveva incassato la fiducia di Paratici: «La sua schiettezza nel comunicare mi piace molto. Migliora velocemente, perché è una persona intelligente». Buona prova della francese Frappart, la prima donna arbitro in Champions.

Nell'altra sfida del Gruppo G, il Barcellona asfalta 3-0 il Ferencvaros a domicilio. Primo posto quasi proibito per la Juve, che l'8 dicembre dovrebbe vincere 3-0 sul campo dei blaugrana. «Non sarà facile - ammette Bonucci -, ma andiamo a Barcellona a giocare una grande partita, con autostima e fiducia nei nostri mezzi».

Il primo lampo è di Chiesa, il migliore dei suoi. Il portiere Buschchan è bravo su McKennie e Morata ma pessimo sulla zuccata al 21' di Chiesa per l'1-0.

Il suo gol è un'ottima notizia per una squadra che prima di ieri aveva mandato in rete appena 6 giocatori. Ronaldo colpisce la traversa a portiere battuto: sfortuna, sì, ma anche poca mira dato che era di fronte alla porta.

La difesa bianconera brilla poco e pasticcia molto. In chiusura di tempo l'ottimo Szczesny è provvidenziale su Tsygankov, che poi ci riprova anche in avvio di ripresa. «Il nostro calo? Non si può avere il predominio per 90 minuti dirà Pirlo -. Ma abbiamo gestito bene il vantaggio, giocando una buona partita». La Juve si ridesta e raddoppia con Ronaldo, puntuale sul cross di Chiesa sporcato da Morata, che al 66' arrotonda. A questo punto Pirlo inizia a pensare al derby di sabato, cambiando 5 giocatori in 14 minuti (esordio per il classe 2002 Dragusin). Resta in panchina Dybala. Preservato o rimandato?

