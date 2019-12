Timothy Ormezzano

Chiamate Lazio 3-1 3-1. Dopo la sconfitta in campionato, la Juve perde anche in Supercoppa con lo stesso punteggio. Come due anni fa a Roma, la festa è biancoceleste anche a Riad, in Arabia Saudita.

Apre Luis Alberto, pareggia Dybala, nella ripresa il bis e il tris di Lulic e Cataldi. Finisce con Cristiano Ronaldo molto abbacchiato per aver interrotto una striscia di undici finali vinte. Lapo Elkann sbotta sui social, dove molti bianconeri se la prendono con Sarri e rimpiangono Allegri: «Juve vergognati. Complimenti alla Lazio». Sorrisi a trentadue denti invece per Inzaghi: «Battere due volte in pochi giorni la Juve è qualcosa di magico e incredibile. Abbiamo strameritato la vittoria».

Sarri rinuncia a De Ligt per la quarta volta consecutiva e a destra piazza sorprendentemente De Sciglio in una difesa che incassa il doppio dei gol dell'anno scorso (24 anziché 12 nelle prime 24 partite stagionali): «Mattia era in buona condizione. Siamo arrivati corti a livello di energie. Colpa dei due giorni in meno di riposo rispetto alla Lazio? Dovevamo comunque andare oltre questa difficoltà».

Pronti via e Matuidi rischia il rosso per un'entrataccia sullo scatenato Luis Alberto. Al 16' Lulic ubriaca il colpevole De Sciglio, accendendo la miccia dell'1-0. Sul gol di Luis Alberto, è decisivo anche il buco di Alex Sandro. La Juve accusa il colpo e rischia di subire il raddoppio di Correa (Szczesny sventa).

Il tridente pesante bianconero fatica a trovare spazi nelle fitte maglie della difesa biancoceleste: il più pericoloso è Dybala su punizione. La Lazio, solida e organizzata, attacca bene la profondità e domina a centrocampo, dove latita Pjanic. La Juve pareggia poco prima dell'intervallo, quando Dybala ribadisce in porta un velenoso tiro di CR7 respinto (male) da Strakosha.

La Joya in avvio di ripresa sfiora il bis, ma poi la Lazio riprende il sopravvento. Un'altra mezza dormita di Alex Sandro facilita il 2-1 al 73' di Lulic, al volo su cross di Lazzari. La Lazio cala il tris con Correa, ma l'arbitro annulla per fuorigioco. Dopo l'espulsione di Bentancur, che rischia una maxi-squalifica per proteste contro il quarto uomo Maresca, l'Aquila vola sul 3-1 grazie a una punizione all'incrocio di Cataldi sul gong. Sarri sacramenta per lo scarso recupero (3 minuti) e dice addio alla sua prima finale italiana:«C'è amarezza, ma piangere non risolve i problemi».

riproduzione riservata ®

Lunedì 23 Dicembre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA