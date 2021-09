Timothy Ormezzano

C'è un nuovo caso McKennie. Dopo la festa organizzata nella sua villa torinese lo scorso aprile, con buona pace delle norme anti-Covid, il centrocampista bianconero è stato escluso da Usa-Canada per aver violato il protocollo Covid della nazionale statunitense.«Sfortunatamente sono stato sospeso. Mi scuso per le mie azioni. Spero di poter tornare presto in squadra», ha scritto McKennie, la cui colpa è stata quella di rilasciare autografi senza la mascherina di ordinanza. La Juventus, che non ha preso bene (eufemismo) la vicenda, era già orientata prima di questo scivolone a cedere McKennie in prestito a gennaio. Lo statunitense è atteso alla Continassa al più tardi venerdì, alla vigilia di Napoli-Juventus. Con ogni probabilità Allegri dovrà invece rinunciare ai sudamericani Alex Sandro, Danilo, Dybala e Bentancur, quest'ultimo uscito all'intervallo di Uruguay-Bolivia per una contusione all'anca. Il quartetto, a meno di colpi di scena, non tornerà a Torino prima di venerdì sera. Sabato a Napoli, data l'emergenza legata ai rientri e agli infortuni (Arthur, Ramsey e Kaio Jorge), si va verso una Juve imbottita di italiani come Bonucci, De Sciglio, Bernardeschi, Locatelli, Chiesa e Kean.



