Timothy Ormezzano

C'è aria di fine ciclo, alla Juventus. Sembra un sequel di The last dance, il documentario sull'ultima stagione dell'epopea dei Chicago Bulls di Michael Jordan. «Gli anni passano per tutti, i cicli a volte finiscono», le dichiarazioni crepuscolari di Chiellini, dopo la pesante scoppola subita contro l'Inter. «Siamo stati surclassati».

Parole che sanno quasi di resa, sull'uscio della Supercoppa in programma domani a Reggio Emilia contro il Napoli: «Ripartiamo dando tutti qualcosa in più carica comunque Chiellini -. Per conquistare il primo trofeo stagionale servono rabbia, umiltà e voglia di vincere».

La Juve ha tentato un ricambio generazionale, ma la nuova leva bianconera non sembra pronta a vincere da subito. Compreso Pirlo, che sta pagando l'inevitabile inesperienza. Il dna Juve è sempre più diluito e rarefatto. E il recente calo di rendimento di Cristiano Ronaldo complica ulteriormente le cose. I conti in classifica non tornano: è la peggiore Juve degli ultimi dieci anni.

Di fatto, l'ex fenomenale centrocampista Pirlo ha problemi nel reparto che meglio conosce. Ed è un po' come la storia del calzolaio con le scarpe rotte. Bentancur è lontanissimo dagli alti standard dell'anno scorso. Rabiot resta un eterno incompiuto.

Ramsey ha trovato la continuità che gli mancava, nel senso che sta inanellando una prestazione mediocre dietro l'altra. Arthur è un mistero da 82 milioni di euro: per ora ha reso solo sui libri contabili per la plusvalenza assicurata a Barcellona e Juve il suo scambio con Pjanic.

Discutibile anche la gestione di Khedira, escluso dal progetto benché strapagato e ora in vetrina sul mercato. Là in mezzo sorride solo McKennie, domani titolare in una Juve decimata dalle assenze (anche Frabotta è ko, il terzino sinistro sarà Bernardeschi). La Supercoppa impone una reazione, perché la Signora, quella Vecchia, non sbaglia mai due partite di fila.

Ultimo aggiornamento: Martedì 19 Gennaio 2021, 05:01

